Retail Control m/m traduit une variation des ventes au détail aux États-Unis dans le groupe dit témoin au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. Ce groupe comprend tous les détaillants américains, à l’exception des produits alimentaires, des voitures, des matériaux de construction et des carburants.

Ces groupes sont exclus du calcul de l’indicateur en raison de la forte volatilité de leurs prix. Par exemple, les prix des produits saisonniers croissent pendant les périodes où ils doivent être importés d’autres pays ou d’autres zones climatiques. Les voitures sont considérées comme très volatiles pour les ventes au détail générales en raison du prix élevé par unité. Par conséquent, même une légère hausse du nombre d’unités vendues entraîne une hausse du volume monétaire des ventes au détail. Les matériaux de construction sont également exclus du calcul en raison de caractéristiques saisonnières: la construction et la rénovation sont traditionnellement plus actives en été, et donc les ventes au détail croissent à ce moment-là. Les ventes au détail de carburant croissent également en été, lorsque les gens commencent à voyager en voiture à travers le pays.

Le groupe-témoin est utilisé comme mesure des dépenses de consommation « de base » et est appliqué dans d’autres calculs PCE. Comme il s’agit d’un indicateur auxiliaire, il marque indirectement l’inflation américaine. Ainsi, il affecte indirectement les cours en dollars par le biais de PCE.

