Calendrier économique
Université du Michigan États-Unis prévisions d’inflation sur 5 ans (University of Michigan United States 5-Year Inflation Expectations)
|Moyen
|3.7%
|3.9%
|
3.9%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|4.0%
|
3.7%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les prévisions d’inflation sur 5 ans de l’Université du Michigan démontrent comment les consommateurs américains estiment la possibilité d’une croissance des prix des marchandises et services pour les 5 prochaines années. L’indice est calculé mensuellement sur la base des données recueillies à partir d’une enquête téléphonique auprès d’au moins 500 ménages américains. Le questionnaire comprend plus de 50 questions sur trois grands domaines du sentiment des consommateurs : les finances personnelles, les conditions économiques et le pouvoir d’achat.
Les prévisions inflationnistes sont estimées en fonction de la question de savoir si les personnes interrogées s’attendent à une croissance ou à une baisse des prix au cours des 5 prochaines années et de la façon dont ils évaluent le pourcentage de ce changement. En outre, les consommateurs essaient d’évaluer une variation possible de leurs revenus réels (et donc de leurs dépenses) pour la même période.
Les prévisions d’inflation de l’Université du Michigan permettent d’évaluer la dynamique à laquelle les consommateurs s’attendent et la façon dont ils peuvent dépenser de l’argent à l’avenir. L’indice est normalement bien corrélé avec d’autres indices caractérisant l’inflation (IPC, etc.). Le questionnaire couvre la vie quotidienne à travers le pays, à l’exception de l’Alaska et d’Hawaï. C’est pourquoi l’indice est considéré comme un indicateur de premier plan représentatif de l’inflation et de l’activité des consommateurs.
Des indications plus faibles affichent que les consommateurs ne s’attendent pas à ce que les prix croissent. Inversement, la croissance de l’indice suggère que les ménages sont prêts pour une hausse des prix. La croissance de l’indice des prévisions d’inflation du Michigan est généralement considérée comme positive pour le dollar américain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deUniversité du Michigan États-Unis prévisions d’inflation sur 5 ans (University of Michigan United States 5-Year Inflation Expectations)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
