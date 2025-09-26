L’indice des prix à la consommation traduit les variations en pourcentage des prix des marchandises et des services du point de vue du consommateur au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice évalue un panier de marchandises et de services, qui représentent une part plus importante des dépenses des ménages. L’IPC est l’une des principales mesures de la confiance des consommateurs et de l’inflation nationale. La croissance de l’IPC peut être considérée comme positive pour les cours du dollar américain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis (United States Consumer Price Index (CPI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.