Indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis (United States Consumer Price Index (CPI))

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau des Statistiques de l'emploi. (Bureau of Labor Statistics)
Secteur
Prix
L’indice des prix à la consommation traduit les variations en pourcentage des prix des marchandises et des services du point de vue du consommateur au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice évalue un panier de marchandises et de services, qui représentent une part plus importante des dépenses des ménages. L’IPC est l’une des principales mesures de la confiance des consommateurs et de l’inflation nationale. La croissance de l’IPC peut être considérée comme positive pour les cours du dollar américain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis (United States Consumer Price Index (CPI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
322.956
322.132
juil. 2025
322.132
322.666
321.500
juin 2025
321.500
320.395
320.580
mai 2025
320.580
321.597
320.321
avr. 2025
320.321
319.064
319.615
mars 2025
319.615
320.416
319.775
févr. 2025
319.775
320.062
319.086
janv. 2025
319.086
318.205
317.603
déc. 2024
317.685
316.943
316.441
nov. 2024
316.441
315.917
315.454
oct. 2024
315.454
315.419
314.686
sept. 2024
314.686
315.550
314.121
août 2024
314.121
314.652
313.534
juil. 2024
313.534
314.154
313.049
juin 2024
313.049
314.124
313.225
mai 2024
313.225
313.587
313.207
avr. 2024
313.207
312.582
312.230
mars 2024
312.230
311.596
311.054
févr. 2024
311.054
310.715
309.685
janv. 2024
309.685
309.960
308.742
déc. 2023
308.850
308.233
307.917
nov. 2023
307.917
308.915
307.619
oct. 2023
307.619
309.017
307.481
sept. 2023
307.481
307.389
306.269
août 2023
306.269
305.058
304.348
juil. 2023
304.348
304.108
303.841
juin 2023
303.841
303.673
303.294
mai 2023
303.294
303.700
302.918
avr. 2023
302.918
303.279
301.810
mars 2023
301.810
302.678
301.648
févr. 2023
301.648
301.214
300.536
janv. 2023
300.536
299.959
298.112
déc. 2022
298.112
300.607
298.349
nov. 2022
298.349
299.563
298.062
oct. 2022
298.062
297.348
296.761
sept. 2022
296.761
295.430
295.620
août 2022
295.620
297.231
295.271
juil. 2022
295.271
297.281
295.328
juin 2022
295.328
293.024
291.474
mai 2022
291.474
287.115
288.663
avr. 2022
288.663
289.282
287.708
mars 2022
287.708
285.778
284.182
févr. 2022
284.182
283.558
281.933
janv. 2022
281.933
281.771
280.126
déc. 2021
280.192
280.513
278.880
nov. 2021
278.880
278.258
276.724
oct. 2021
276.724
275.027
274.138
sept. 2021
274.138
272.431
273.012
août 2021
273.012
272.431
272.265
juil. 2021
272.265
272.364
270.981
