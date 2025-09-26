Calendrier économique
Importations des États-Unis (United States Imports)
|Moyen
|$358.775 B
|
$338.736 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
$358.775 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les importations américaines traduisent le volume des marchandises et services importés de l’étranger, qui deviennent immédiatement disponibles dans les réseaux de consommation, les entrepôts et les zones de commerce extérieur. L’indicateur couvre généralement les prix des marchandises estimés par la douane américaine et la protection des frontières. Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deImportations des États-Unis (United States Imports)l'indicateur macroéconomique
