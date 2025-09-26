Les mises en chantier d’habitations m/m traduisent les variations du nombre de nouveaux projets de construction résidentielle qui ont commencé au cours du mois communiqué, par rapport au mois précédent.

Les données de l’indicateur proviennent d’une enquête menée auprès des promoteurs et des autorités de réglementation. La taille de l’échantillon couvre environ 95% de tous les projets de construction résidentielle dans le pays. Les données sont ajustées en fonction des variations météorologiques et saisonnières. L’indicateur est publié au cours de la deuxième décade de chaque mois, dans le cadre du rapport national général sur la construction. Le rapport comprend également les permis de construction et les projets achevés.

Le volume des mises en chantier de logements neufs est rarement interprété en termes absolus : la construction dépend fortement des conditions météorologiques, de la condition géographique dans la région et de la période de l’année. C’est pourquoi les analystes mesurent normalement la variation d’indicateur pendant plusieurs mois. Lors de l’interprétation des indicateurs, les économistes prêtent attention aux points de référence suivants.

La hausse de la demande de logements neufs indique la croissance du bien-être de la population.

Une hausse des constructions de nouveaux logements entraîne une hausse de l’emploi dans l’industrie de la construction.

Une hausse de la demande de maisons neuves peut entraîner une demande accrue pour d’autres produits nécessaires des acheteurs de maisons neuves, tels que de nouveaux meubles, appareils électroménagers, etc. Cela peut stimuler l’activité des consommateurs et affecter les indices des prix.

La croissance de l’indicateur peut entraîner une hausse du marché immobilier.

Compte tenu du point ci-dessus, des indications plus élevées des mises en chantier de logements peuvent avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.

Dernières valeurs: