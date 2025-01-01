Le discours du président de la Réserve Fédérale est toujours très attendu par les analystes. Le président est nommé par le président américain parmi les membres du Conseil des gouverneurs de la Réserve Fédérale. Après cela, le candidat est approuvé par le Sénat. La plus longue durée de la nomination est de 14 ans. La nomination est réexaminée tous les deux ans, après quoi le mandat se poursuit ou un nouveau président est choisi.

Le président de la Réserve Fédérale a accès à toutes les informations concernant la politique de la Réserve Fédérale et les mesures prévues pour assouplir ou durcir la politique monétaire. Par conséquent, le discours du président de la Réserve Fédérale a le plus grand impact sur les marchés financiers par rapport des autres membres du Conseil des gouverneurs.

Si le discours suggère une possible hausse du taux d’intérêt de la Réserve Fédérale ou un durcissement de la politique monétaire du pays lors de plusieurs prochaines réunions, un tel discours pourrait conduire à une volatilité à court terme du dollar vers la croissance. Si les propos de la présidence sont prudents ou conservateurs, ils affectent rarement le taux de change de la monnaie nationale.