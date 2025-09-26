Calendrier économique
Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Kansas City Manufacturing Composite Index (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)
L’indice composite manufacturier de la Réserve Fédérale de Kansas City traduit une variation de la valeur moyenne des indices d’activité de production, des nouvelles commandes, de l’emploi, des livraisons et des stocks de matières premières. L’indice est calculé sur la base d’une enquête mensuelle auprès d’environ 300 entreprises de fabrication. Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Kansas City Manufacturing Composite Index (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
