Indice des prix à l’importation hors pétrole m/m traduit les variations des prix des marchandises et services importés aux États-Unis au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Les prix du pétrole sont exclus du calcul de l’indice. Une lecture plus faible que prévue est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus élevées sont considérées comme négatives.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à l’importation aux États-Unis à l’exclusion de Pétrole m/m (United States Import Price Index excl. Petroleum m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.