L’indice NAHB du marché immobilier est publié par la National Association of Home Builders aux États-Unis. Environ 80% du nombre total de nouvelles maisons américaines sont construites chaque année par les membres de cette association.

L’indice est basé sur une enquête mensuelle auprès de 140 000 membres d’associations. Les personnes interrogées sont sondées pour évaluer les conditions du marché pour les ventes de maisons neuves à l’heure actuelle et au cours des six prochains mois, ainsi que le trafic des acheteurs potentiels pour les maisons neuves.

Les deux premières séries sont évaluées comme Bonnes, Moyennes et Mauvaises. Le trafic des acheteurs potentiels est évalué comme élevé / très élevé, moyen, faible / très faible. Sur la base des résultats de l’enquête, trois indices de diffusion distincts sont calculés en appliquant la formule suivante: (% d’estimations positives - % d’estimations négatives + 100)/2. Ensuite, chaque indice est ajusté pour tenir compte des variations saisonnières, car le marché immobilier est sensible des variations saisonnières. Le NAHB utilise les valeurs moyennes de ces séries pour calculer l’IHM totale.

L’indice est étroitement corrélé à l’indice des mises en chantier.

L’IHM peut varier entre 0 et 100. Les indications supérieures à 50 signifient que la plupart des membres de l’Association évaluent les conditions de vente comme favorables. L’indice marque l’intention des acheteurs de maisons, de sorte qu’il peut fournir des informations précieuses sur l’état à court terme du marché immobilier américain. Les économistes suivent de près l’indice pour pouvoir évaluer les perspectives du secteur immobilier américain. une variation brusque ou inattendu des valeurs de l’indicateur ​peut provoquer une petite volatilité à court terme du dollar.

