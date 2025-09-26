CalendrierSections

NAHB Indice du marché immobilier aux États-Unis (NAHB United States Housing Market Index)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Association nationale des constructeurs d’habitations (National Association of Home Builders)
Secteur
Logement
Bas 32
32
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
32
32
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice NAHB du marché immobilier est publié par la National Association of Home Builders aux États-Unis. Environ 80% du nombre total de nouvelles maisons américaines sont construites chaque année par les membres de cette association.

L’indice est basé sur une enquête mensuelle auprès de 140 000 membres d’associations. Les personnes interrogées sont sondées pour évaluer les conditions du marché pour les ventes de maisons neuves à l’heure actuelle et au cours des six prochains mois, ainsi que le trafic des acheteurs potentiels pour les maisons neuves.

Les deux premières séries sont évaluées comme Bonnes, Moyennes et Mauvaises. Le trafic des acheteurs potentiels est évalué comme élevé / très élevé, moyen, faible / très faible. Sur la base des résultats de l’enquête, trois indices de diffusion distincts sont calculés en appliquant la formule suivante: (% d’estimations positives - % d’estimations négatives + 100)/2. Ensuite, chaque indice est ajusté pour tenir compte des variations saisonnières, car le marché immobilier est sensible des variations saisonnières. Le NAHB utilise les valeurs moyennes de ces séries pour calculer l’IHM totale.

L’indice est étroitement corrélé à l’indice des mises en chantier.

L’IHM peut varier entre 0 et 100. Les indications supérieures à 50 signifient que la plupart des membres de l’Association évaluent les conditions de vente comme favorables. L’indice marque l’intention des acheteurs de maisons, de sorte qu’il peut fournir des informations précieuses sur l’état à court terme du marché immobilier américain. Les économistes suivent de près l’indice pour pouvoir évaluer les perspectives du secteur immobilier américain. une variation brusque ou inattendu des valeurs de l’indicateur ​peut provoquer une petite volatilité à court terme du dollar.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deNAHB Indice du marché immobilier aux États-Unis (NAHB United States Housing Market Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
32
33
32
août 2025
32
32
33
juil. 2025
33
30
32
juin 2025
32
34
34
mai 2025
34
41
40
avr. 2025
40
37
39
mars 2025
39
40
42
févr. 2025
42
45
47
janv. 2025
47
49
46
déc. 2024
46
48
46
nov. 2024
46
43
43
oct. 2024
43
42
41
sept. 2024
41
42
39
août 2024
39
35
41
juil. 2024
42
47
43
juin 2024
43
39
45
mai 2024
45
46
51
avr. 2024
51
57
51
mars 2024
51
45
48
févr. 2024
48
50
44
janv. 2024
44
42
37
déc. 2023
37
37
34
nov. 2023
34
43
40
oct. 2023
40
48
44
sept. 2023
45
53
50
août 2023
50
56
56
juil. 2023
56
53
55
juin 2023
55
48
50
mai 2023
50
45
45
avr. 2023
45
43
44
mars 2023
44
39
42
févr. 2023
42
33
35
janv. 2023
35
32
31
déc. 2022
31
36
33
nov. 2022
33
42
38
oct. 2022
38
48
46
sept. 2022
46
52
49
août 2022
49
61
55
juil. 2022
55
68
67
juin 2022
67
79
69
mai 2022
69
79
77
avr. 2022
77
81
79
mars 2022
79
83
81
févr. 2022
82
84
83
janv. 2022
83
84
84
déc. 2021
84
82
83
nov. 2021
83
79
80
oct. 2021
80
76
76
sept. 2021
76
78
75
août 2021
75
81
80
