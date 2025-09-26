L’indice des prix à la production de base m/m traduit les variations des prix de vente reçus par les producteurs nationaux de marchandises et de services au cours du mois spécifié par rapport au mois précédent. L’IPP montre les variations de prix du point de vue du fabricant. Les aliments et l’énergie sont exclus du calcul de l’indice de base en raison de leur forte volatilité.

Le calcul de l’indice comprend tous les secteurs de l’industrie américaine qui produisent des marchandises physiques, y compris les marchés des produits de base. Dans le secteur de la production, le calcul prend en compte les prix à la production dans les industries minières et manufacturières, l’agriculture, la construction, etc. Dans le secteur des services, le programme de calcul de l’IPP couvre environ 72 % des données des secteurs du commerce, de la santé, du transport, du stockage, des médias, de la finance et de l’assurance, etc. Contrairement à l’indice des prix à la consommation, l’IPP ne comprend pas les prix des marchandises importés.

Les données de l’indice sont recueillies sur la base d’une enquête menée auprès de plus de 25 000 entreprises de différents types et tailles à travers le pays, qui sont comprises dans un échantillon statistiquement représentatif.

L’indice des prix à la production est calculé par rapport à l’année de base (aujourd’hui,c’est 1982), dans laquelle l’indice est égal à 100. Toutes les variations ultérieures des prix sont calculées par rapport à cet indice de référence. Différents poids pour différentes industries sont utilisés dans le calcul. Les poids sont ajustés tous les deux ans.

L’IPP est considéré comme un indicateur de premier plan des prix à la consommation et de l’inflation. Il s’agit d’un indicateur préliminaire plus précis, si on le compare à l’IPC (indice des prix à la consommation): si les prix à la production croissent, les prix à la consommation devraient croître en conséquence. Ces deux indicateurs sont étroitement corrélés. La Réserve Fédérale surveille de près l’IPC pour préparer ses prévisions inflationnistes.

Certains éléments de l’IPP sont utilisés pour le calcul de l’indicedes prix du PIB.

La croissance de l’IPP indique presque toujours une croissance de l’inflation, qui est généralement considérée comme positive pour le dollar américain.

Dernières valeurs: