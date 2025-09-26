Les stocks des entreprises m/m traduisent une variation des stocks détenus par les fabricants, les détaillants et les grossistes à travers le pays, au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. L’indicateur traduit la quantité de produits disponibles à vendre à d’autres entreprises et/ou consommateurs finaux.

Les données sont calculées à partir d’une enquête auprès des détaillants, des grossistes et des fabricants sur les résultats des stocks à la fin du mois communiqué.

Lorsqu’il est surveillé en parallèle avec l’indice des ventes, l’indicateur permet de prévoir la production à court terme. Les investisseurs utilisent cet indicateur pour prévoir la demande future de marchandises. Par exemple, si les stocks croissent plus lentement que les ventes, la demande croîtra, ce qui peut stimuler la croissance économique. Une condition inverse peut entraîner un ralentissement de la production.

Le Bureau d’Analyse Économique utilise des données dans le calcul du PIB et des indicateurs économiques de premier plans.

L’impact des indications sur les cours en dollars dépend des indicateurs d’accompagnement (ventes, indice des prix, etc.).

Dernières valeurs: