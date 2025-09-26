L’indice des nouvelles commandes de la Réserve Fédérale de Philadelphie montre une variation du nombre de nouvelles commandes reçues par les principaux fabricants de la région de la Réserve Fédérale de Philadelphie. Cette région comprend la Pennsylvanie, le New Jersey et le Delaware, c’est-à-dire des États à forte activité économique. Ainsi, cet indice est souvent en corrélation avec l’indice national.

L’indice des nouvelles commandes est calculé sur la base d’une enquête auprès des principales entreprises de fabrication de la région. Les chefs d’entreprise sont invités à évaluer si la condition dans leur entreprise s’est améliorée, s’est aggravée ou est restée inchangée. En plus des nouvelles commandes, l’enquête comprend également une évaluation du nombre de commandes en caisse non effectuées, de l’expédition, des délais de livraison, des stocks, des prix reçus, du nombre de salariés, du nombre moyen d’heures travaillées par semaine. De plus, on demande aux personnes interrogées d’évaluer le niveau global d’activité économique dans leur secteur. Des réponses à deux intervalles de temps sont prévues : une évaluation du dernier mois et une prévision pour les six prochains mois.

L’indice est calculé comme une différence entre le pourcentage d’estimations positives et le pourcentage d’estimations négatives. Si la valeur finale de l’indice est positive, cela indique que les prix payés par les fabricants ont crû en moyenne dans toute la région. Les indications inférieures à zéro affichent une baisse des prix payés.

La région relevant de la responsabilité de la Réserve Fédérale de Philadelphie est l’une des régions les plus actives économiquement du pays, c’est pourquoi l’indice des nouvelles commandes est généralement surveillé par les analystes et considéré comme un indicateur de premier plan indirect de l’état de l’économie américaine. Une hausse du nombre de nouvelles commandes peut être un indicateur de premier plan de l’activité de production dans la région, car elle entraîne une croissance de la production à court terme.

La dynamique de l’indice des nouvelles commandes de la Réserve Fédérale de Philadelphie peut entraîner une volatilité insignifiante des cours du dollar.

