Indice des prix à la consommation (IPC) de base aux États-Unis (United States Core Consumer Price Index (CPI))

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau des Statistiques de l'emploi. (Bureau of Labor Statistics)
Secteur
Prix
Bas N/D 328.841
328.656
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice des prix à la consommation de base montre les variations des prix moyens d’un panier de marchandises et de services au cours du mois spécifié par rapport à la période de base à partir de 1982. L’indice montre comment les prix varient du point de vue du consommateur. En d’autres termes, il permet d’estimer les variations dans le coût de la vie. Les aliments et l’énergie sont exclus du calcul de l’indice de base en raison de leur forte volatilité.

Les marchandises et services compris dans le panier de calcul de l’IPC sont divisés en groupes principaux, tels que le logement, l’habillement, le transport, les soins médicaux, les loisirs, l’éducation et les communications, les autres marchandises et services. À leur tour, ces groupes sont divisés en plus de 200 catégories, qui comprennent environ 80 000 titres. Le calcul de l’indice ne comprend pas les impôts sur le revenu et les éléments de placement (actions, obligations, polices d’assurance). Contrairement à l’indice, des prix à la production, les prix des marchandises importées et les prix d’accise sont compris dans le calcul.

Les prix des marchandises et services, sur la base desquels l’indice est calculé, sont recueillis à partir d’une enquête mensuelle menée auprès d’environ 23 000 entreprises de commerce et de services. L’échantillon est revu de temps à autre. De plus, des milliers de familles à travers le pays sont interrogés. Les pondérations des éléments de calcul sont régulièrement revues. L’indicateur est calculé en comparaison avec les prix de référence à partir de 1982.

Le calcul de l’IPC prend en compte les dépenses des résidents urbains, tels que les spécialistes, les travailleurs indépendants, les chômeurs, les fonctionnaires, les retraités. Les agriculteurs, la population rurale, le personnel militaire et les personnes incarcérées dans les prisons et les hôpitaux psychiatriques ne sont pas compris dans le calcul.

L’indice des prix à la consommation de base est souvent utilisé pour évaluer l’inflation. La croissance de l’IPC indique une hausse de l’inflation.

L’indice est pris en compte lors de l’ajustement des salaires et des paiements sociaux. En outre, l’IPC est utilisé pour ajuster la structure de l’impôt sur le revenu et dans le calcul d’un PIB réel.

La croissance de l’IPC de base est considérée comme positive pour les cours en dollars.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) de base aux États-Unis (United States Core Consumer Price Index (CPI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
328.841
328.656
juil. 2025
328.656
328.164
327.600
juin 2025
327.600
327.606
326.854
mai 2025
326.854
326.934
326.430
avr. 2025
326.430
325.128
325.659
mars 2025
325.659
325.713
325.475
févr. 2025
325.475
325.193
324.739
janv. 2025
324.739
323.831
323.296
déc. 2024
323.383
323.322
322.657
nov. 2024
322.657
322.245
321.666
oct. 2024
321.666
321.368
320.767
sept. 2024
320.767
320.285
319.768
août 2024
319.768
319.392
318.872
juil. 2024
318.872
318.875
318.346
juin 2024
318.346
318.697
318.140
mai 2024
318.140
318.200
317.622
avr. 2024
317.622
317.192
316.698
mars 2024
316.698
315.791
315.565
févr. 2024
315.565
314.849
314.438
janv. 2024
314.438
313.692
313.209
déc. 2023
313.216
313.020
312.251
nov. 2023
312.251
311.904
311.365
oct. 2023
311.365
311.814
310.661
sept. 2023
310.661
310.836
309.661
août 2023
309.661
308.930
308.801
juil. 2023
308.801
308.332
308.309
juin 2023
308.309
309.029
307.824
mai 2023
307.824
307.532
306.489
avr. 2023
306.489
306.209
305.240
mars 2023
305.240
305.568
304.070
févr. 2023
304.070
304.183
302.702
janv. 2023
302.702
301.737
300.974
déc. 2022
300.974
300.450
300.066
nov. 2022
300.066
300.896
299.471
oct. 2022
299.471
300.085
298.660
sept. 2022
298.660
298.290
296.950
août 2022
296.950
296.599
295.275
juil. 2022
295.275
295.665
294.354
juin 2022
294.354
293.501
292.289
mai 2022
292.289
291.186
290.455
avr. 2022
290.455
289.100
288.811
mars 2022
288.811
289.092
287.878
févr. 2022
287.878
287.628
286.431
janv. 2022
286.431
285.946
284.770
déc. 2021
284.759
284.364
283.201
nov. 2021
283.201
282.836
281.695
oct. 2021
281.695
281.027
280.017
sept. 2021
280.017
279.205
279.338
août 2021
279.338
279.058
279.054
juil. 2021
279.054
278.370
278.140
1234
