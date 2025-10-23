Calendrier économique
Vente aux enchères de titres du Trésor protégés contre l’inflation (TIPS) à 5 ans aux États-Unis (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)
|Moyen
|1.182%
|
1.650%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
1.182%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La vente aux enchères TIPS à 5 ans représente le rendement en pourcentage des titres du Trésor protégés contre l’inflation ayant une échéance de cinq ans. La différence entre le rendement des TIPS et celui des obligations du Trésor standard est considérée comme une indication des prévisions des investisseurs concernant le niveau d’inflation.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVente aux enchères de titres du Trésor protégés contre l’inflation (TIPS) à 5 ans aux États-Unis (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)l’indicateur macroéconomique " « .).
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress