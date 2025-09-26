Les achats étrangers nets de les billets de trésor et de billets nationaux traduisent une différence entre le montant des titres à long terme achetés et vendus par des investisseurs privés étrangers et des organismes gouvernementaux. Vu que des indications plus élevées que prévues signifient un afflux d’investissement attendu, elles sont considérées comme favorables pour le dollar américain, tandis que les indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deÉtats-Unis TIC Achats nets à l’étranger d’obligations du Trésor et de billets nationaux (United States TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.