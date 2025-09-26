CalendrierSections

Transactions nettes à long terme du Capital international du Trésor aux États-Unis (TIC), y compris Swaps (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions incl. Swaps)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Département du Trésor aux États-Unis (United States Department of the Treasury)
Secteur
Argent
Bas $​49.2 B $​145.6 B
$​151.0 B
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
$​126.5 B
$​49.2 B
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Treasury International Capital (TIC) Transactions à long terme, y compris Les swaps fournissent une somme des achats bruts de titres américains par des investisseurs étrangers moins les ventes brutes de titres par des étrangers à des citoyens américains. Le Trésor américain publie le rapport mensuellement dans le cadre des données du Capital international du Trésor (TIC).

Le rapport traduit l’évolution de la plupart des types de titres, tels que les billets de trésor, les actions de sociétés et les obligations. Les swaps sont compris dans le montant brut.

Toutefois, le rapport ne peut pas être considéré comme complet, car il ne traduit pas l’ensemble des mouvements d’actifs. Par exemple, si les billets de trésor américain achetés par un résident étranger sont stockés sur un compte personnel dans un pays tiers, ces les billets de trésor ne seront pas reflétés dans le rapport. En outre, les étrangers peuvent retenir le dollar américain et d’autres actifs, qui ne sont pas pris en compte dans les rapports TIC.

Malgré les réserves ci-dessus, le rapport TIC joue un rôle important dans le contexte de l’actualité économique et est étroitement surveillé par les investisseurs. Les transactions avec des résidents étrangers sur des titres à long terme traduisent la participation étrangère sur le marché américain et vice versa.

Une hausse de la demande d’instruments financiers américains peut entraîner une hausse de la valeur du dollar américain, car les investisseurs étrangers sont obligés d’acheter de la monnaie américaine pour de telles transactions. En outre, les données sur les transactions à long terme peuvent avoir un impact sur les taux d’intérêt. L’indicateur a le plus grand impact sur les marchés des valeurs mobilières.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTransactions nettes à long terme du Capital international du Trésor aux États-Unis (TIC), y compris Swaps (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions incl. Swaps)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
$​49.2 B
$​145.6 B
$​151.0 B
juin 2025
$​150.8 B
$​193.8 B
$​266.8 B
mai 2025
$​259.4 B
$​42.2 B
$​-8.2 B
avr. 2025
$​-7.8 B
$​103.3 B
$​162.4 B
mars 2025
$​161.8 B
$​116.9 B
$​112.9 B
févr. 2025
$​112.0 B
$​125.4 B
$​-42.2 B
janv. 2025
$​72.0 B
$​111.8 B
$​53.2 B
déc. 2024
$​72.0 B
$​126.1 B
$​53.2 B
nov. 2024
$​79.0 B
$​114.6 B
$​159.1 B
oct. 2024
$​152.3 B
$​100.2 B
$​216.1 B
sept. 2024
$​216.1 B
$​85.8 B
$​108.8 B
août 2024
$​111.4 B
$​81.6 B
$​137.9 B
juil. 2024
$​135.4 B
$​64.8 B
$​80.5 B
juin 2024
$​96.1 B
$​5.1 B
$​-54.1 B
mai 2024
$​-54.6 B
$​78.3 B
$​123.3 B
avr. 2024
$​123.1 B
$​74.2 B
$​102.6 B
mars 2024
$​100.5 B
$​76.9 B
$​62.9 B
févr. 2024
$​71.5 B
$​65.2 B
$​36.1 B
janv. 2024
$​36.1 B
$​64.0 B
$​158.6 B
déc. 2023
$​160.2 B
$​42.6 B
$​99.7 B
nov. 2023
$​126.1 B
$​40.6 B
$​3.4 B
oct. 2023
$​3.3 B
$​106.6 B
$​0.9 B
sept. 2023
$​-1.7 B
$​114.5 B
$​62.2 B
août 2023
$​63.5 B
$​117.4 B
$​9.5 B
juil. 2023
$​8.8 B
$​124.1 B
$​186.0 B
juin 2023
$​195.9 B
$​114.5 B
$​23.6 B
mai 2023
$​17.5 B
$​122.1 B
$​116.9 B
avr. 2023
$​127.8 B
$​117.2 B
$​205.4 B
mars 2023
$​133.3 B
$​111.3 B
$​57.8 B
févr. 2023
$​72.2 B
$​111.8 B
$​22.3 B
janv. 2023
$​22.3 B
$​116.7 B
$​142.4 B
déc. 2022
$​142.1 B
$​106.9 B
$​165.4 B
nov. 2022
$​165.2 B
$​95.0 B
$​50.8 B
oct. 2022
$​50.6 B
$​94.5 B
$​104.4 B
sept. 2022
$​104.8 B
$​88.2 B
$​186.6 B
août 2022
$​6.0 B
$​91.1 B
$​132.3 B
juil. 2022
$​132.0 B
$​81.3 B
$​138.0 B
juin 2022
$​132.0 B
$​69.4 B
$​138.0 B
mai 2022
$​137.4 B
$​58.9 B
$​67.3 B
avr. 2022
$​68.2 B
$​50.9 B
$​2.2 B
mars 2022
$​1.8 B
$​52.9 B
$​185.7 B
févr. 2022
$​184.6 B
$​38.2 B
$​38.3 B
janv. 2022
$​65.4 B
$​35.0 B
$​102.4 B
déc. 2021
$​101.9 B
$​30.6 B
$​108.2 B
nov. 2021
$​105.3 B
$​27.0 B
$​-25.9 B
oct. 2021
$​-22.2 B
$​27.4 B
$​-2.3 B
sept. 2021
$​-1.8 B
$​25.3 B
$​61.6 B
août 2021
$​60.9 B
$​22.4 B
$​-31.0 B
juil. 2021
$​-68.0 B
$​62.9 B
$​76.9 B
juin 2021
$​75.8 B
$​63.8 B
$​-61.4 B
