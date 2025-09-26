Calendrier économique
Mises en chantier d’habitations aux États-Unis (United States Housing Starts)
|Moyen
|1.307 M
|1.322 M
|
1.429 M
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|1.333 M
|
1.307 M
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur des mises en chantier traduit le nombre absolu de nouveaux projets de construction résidentielle qui ont commencé au cours du mois spécifié.
Les données de l’indicateur proviennent d’une enquête auprès des propriétaires et des promoteurs. La taille de l’échantillon couvre environ 95% de tous les projets de construction résidentielle dans le pays. Les données sont ajustées en fonction des variations météorologiques et saisonnières. L’indicateur est publié au cours de la deuxième décade de chaque mois, dans le cadre du rapport national général sur la construction. Le rapport comprend également les permis de construction et les projets achevés.
Le volume des mises en chantier de logements neufs est rarement interprété en termes absolus : la construction dépend fortement des conditions météorologiques, de la condition géographique dans la région et de la période de l’année. C’est pourquoi les analystes mesurent normalement la variation d’indicateur pendant plusieurs mois. Lors de l’interprétation des indicateurs, les économistes prêtent attention aux points de référence suivants.
- La hausse de la demande de logements neufs indique la croissance du bien-être de la population.
- Une hausse des constructions de nouveaux logements entraîne une hausse de l’emploi dans l’industrie de la construction.
- Une hausse de la demande de maisons neuves peut entraîner une demande accrue pour d’autres produits nécessaires des acheteurs de maisons neuves, tels que de nouveaux meubles, appareils électroménagers, etc. Cela peut stimuler l’activité des consommateurs et affecter les indices des prix.
- La croissance de l’indicateur peut entraîner une hausse du marché immobilier.
Compte tenu du point ci-dessus, des indications plus élevées des mises en chantier de logements peuvent avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMises en chantier d’habitations aux États-Unis (United States Housing Starts)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
