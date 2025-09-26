CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Mises en chantier d’habitations aux États-Unis (United States Housing Starts)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau de recensement (Census Bureau)
Secteur
Logement
Moyen 1.307 M 1.322 M
1.429 M
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
1.333 M
1.307 M
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indicateur des mises en chantier traduit le nombre absolu de nouveaux projets de construction résidentielle qui ont commencé au cours du mois spécifié.

Les données de l’indicateur proviennent d’une enquête auprès des propriétaires et des promoteurs. La taille de l’échantillon couvre environ 95% de tous les projets de construction résidentielle dans le pays. Les données sont ajustées en fonction des variations météorologiques et saisonnières. L’indicateur est publié au cours de la deuxième décade de chaque mois, dans le cadre du rapport national général sur la construction. Le rapport comprend également les permis de construction et les projets achevés.

Le volume des mises en chantier de logements neufs est rarement interprété en termes absolus : la construction dépend fortement des conditions météorologiques, de la condition géographique dans la région et de la période de l’année. C’est pourquoi les analystes mesurent normalement la variation d’indicateur pendant plusieurs mois. Lors de l’interprétation des indicateurs, les économistes prêtent attention aux points de référence suivants.

  • La hausse de la demande de logements neufs indique la croissance du bien-être de la population.
  • Une hausse des constructions de nouveaux logements entraîne une hausse de l’emploi dans l’industrie de la construction.
  • Une hausse de la demande de maisons neuves peut entraîner une demande accrue pour d’autres produits nécessaires des acheteurs de maisons neuves, tels que de nouveaux meubles, appareils électroménagers, etc. Cela peut stimuler l’activité des consommateurs et affecter les indices des prix.
  • La croissance de l’indicateur peut entraîner une hausse du marché immobilier.

Compte tenu du point ci-dessus, des indications plus élevées des mises en chantier de logements peuvent avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMises en chantier d’habitations aux États-Unis (United States Housing Starts)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
1.307 M
1.322 M
1.429 M
juil. 2025
1.428 M
1.287 M
1.358 M
juin 2025
1.321 M
1.333 M
1.263 M
mai 2025
1.256 M
1.381 M
1.392 M
avr. 2025
1.361 M
1.413 M
1.339 M
mars 2025
1.324 M
1.445 M
1.494 M
févr. 2025
1.501 M
1.386 M
1.350 M
janv. 2025
1.366 M
1.422 M
1.515 M
déc. 2024
1.499 M
1.313 M
1.294 M
nov. 2024
1.289 M
1.326 M
1.312 M
oct. 2024
1.311 M
1.317 M
1.353 M
sept. 2024
1.354 M
1.324 M
1.361 M
août 2024
1.356 M
1.384 M
1.237 M
juil. 2024
1.238 M
1.423 M
1.329 M
juin 2024
1.353 M
1.421 M
1.314 M
mai 2024
1.277 M
1.425 M
1.352 M
avr. 2024
1.360 M
1.426 M
1.287 M
mars 2024
1.321 M
1.442 M
1.549 M
févr. 2024
1.521 M
1.416 M
1.374 M
janv. 2024
1.331 M
1.414 M
1.562 M
déc. 2023
1.460 M
1.390 M
1.525 M
nov. 2023
1.560 M
1.359 M
oct. 2023
1.372 M
1.319 M
1.358 M
sept. 2023
1.358 M
1.366 M
1.269 M
août 2023
1.283 M
1.444 M
1.447 M
juil. 2023
1.452 M
1.533 M
1.398 M
juin 2023
1.434 M
1.519 M
1.559 M
mai 2023
1.631 M
1.410 M
1.340 M
avr. 2023
1.401 M
1.435 M
1.371 M
mars 2023
1.420 M
1.380 M
1.432 M
févr. 2023
1.450 M
1.344 M
1.321 M
janv. 2023
1.309 M
1.404 M
1.371 M
déc. 2022
1.382 M
1.426 M
1.401 M
nov. 2022
1.427 M
1.432 M
1.434 M
oct. 2022
1.425 M
1.507 M
1.488 M
sept. 2022
1.439 M
1.513 M
1.566 M
août 2022
1.575 M
1.503 M
1.404 M
juil. 2022
1.446 M
1.556 M
1.599 M
juin 2022
1.559 M
1.639 M
1.591 M
mai 2022
1.549 M
1.764 M
1.810 M
avr. 2022
1.724 M
1.788 M
1.728 M
mars 2022
1.793 M
1.710 M
1.788 M
févr. 2022
1.769 M
1.674 M
1.657 M
janv. 2022
1.638 M
1.696 M
1.708 M
déc. 2021
1.702 M
1.604 M
1.679 M
nov. 2021
1.679 M
1.539 M
1.502 M
oct. 2021
1.520 M
1.588 M
1.530 M
sept. 2021
1.555 M
1.578 M
1.580 M
août 2021
1.615 M
1.591 M
1.554 M
juil. 2021
1.534 M
1.612 M
1.650 M
12345
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration