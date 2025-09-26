CalendrierSections

Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Richmond Manufacturing Expéditions (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Shipments)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Banque Fédérale de Réserve de Richmond (Federal Reserve Bank of Richmond)
Secteur
Affaires
Bas -20
-5
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-20
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les expéditions manufacturières de la Réserve Fédérale de Richmond traduisent une variation en pourcentage du montant des livraisons pour les entreprises opérant dans la cinquième circonscription américaine, au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Richmond Manufacturing Expéditions (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Shipments)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
-20
-5
août 2025
-5
-18
juil. 2025
-18
-5
juin 2025
-3
-10
mai 2025
-10
-17
avr. 2025
-17
-7
mars 2025
-7
12
févr. 2025
12
-9
janv. 2025
-9
-11
déc. 2024
-11
-12
nov. 2024
-12
-8
oct. 2024
-8
-18
sept. 2024
-18
-15
août 2024
-15
-21
juil. 2024
-21
-9
juin 2024
-9
13
mai 2024
13
-10
avr. 2024
-10
-14
mars 2024
-14
-15
févr. 2024
-15
-15
janv. 2024
-15
-17
déc. 2023
-17
-8
nov. 2023
-8
9
oct. 2023
9
7
sept. 2023
7
-5
août 2023
-5
-6
juil. 2023
-6
-5
juin 2023
-5
-13
mai 2023
-13
-7
avr. 2023
-7
2
mars 2023
2
-15
févr. 2023
-15
-3
janv. 2023
-3
5
déc. 2022
5
-8
nov. 2022
-8
-3
oct. 2022
-3
14
sept. 2022
14
-8
août 2022
-8
7
juil. 2022
7
-17
juin 2022
-29
-14
mai 2022
-14
17
avr. 2022
17
9
mars 2022
9
-11
févr. 2022
-11
14
janv. 2022
14
12
déc. 2021
12
0
nov. 2021
4
1
oct. 2021
1
-1
sept. 2021
-1
6
août 2021
6
21
123
