Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!

Любой новый программный продукт неизбежно содержит в себе ошибки, которые не всегда можно выявить даже при самом тщательном тестировании внутри компании. И поэтому мы придаем огромное значение всем сообщениям пользователей о найденных в наших программах проблемах и стараемся ответить на  каждое из них.

С целью улучшения обратной связи с конечными клиентами платформы MetaTrader 5, мы реализовали в Профиле каждого пользователя MQL5 Community раздел Сервисдеск. Любой зарегистрированный пользователь может отправить Заявку по той или иной обнаруженной проблеме в нашем продукте.

Для чего предназначен новый раздел, если и до этого любой зарегистрированный пользователь мог написать сообщение об ошибке на форуме? Дело в том, что Сервисдеск непосредственно интегрирован в соответствующий раздел внутренней системы групповой работы TeamWox, которой пользуются наши разработчики. Это означает, что каждый рабочий день в компании MetaQuotes Software Corp. начинается с просмотра поступивших заявок о выявленных проблемах в наших продуктах.

Именно по этой причине мы предлагаем вам сообщать обо всех недочетах непосредственно нашим разработчикам через Сервисдеск. Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Каждая отправленная из Сервисдеск заявка в обязательном порядке рассматривается, и либо закрывается по итогам исправления ошибки, либо откладывается для принятия решения в будущем.


Мы просим вас сообщать о каждой найденной ошибке отдельно оформленной заявкой, при этом придерживаясь определенных правил:

  1. Заявка содержит описание только одной проблемы, это позволит сконцентрироваться на ее решении и не уточнять в процессе ее обработки и обсуждения, что именно было исправлено или не удалось воспроизвести.
  2. Указывайте в теме заявки краткое описание проблемы, чтобы ее всегда можно было найти в списке среди других заявок.
  3. В начале заявки кратко опишите выявленную проблему, например:
    не сохраняются отчеты о торговле в формате HTML.
  4. Дайте детальное описание действий, которые помогут воспроизвести проблему. Снабжайте при необходимости заявку приложенными скриншотами, на  которые ссылайтесь в описании. Например:
    выбираю в закладке "История торговли" правой кнопкой меню "Сохранить как отчет", и при этом получаю такое сообщение - см. приложенный рисунок SaveReport.png.
  5. Опишите полученный результат. Например:
    в графе "Profit" для открытой позиции #12372330 показана прибыль столько-то (см. приложенный рисунок InvalidProfit.png)
  6. Опишите ожидаемый результат. Например,
    в то же время в закладке "Торговля " для этой позиции #12372330 показана прибыль такая-то, что на $20 меньше, чем в отчете (см. приложенный рисунок TradeTab.png)
  7. Сообщите необходимые для воспроизводства ошибки детали, например:
    счет №50000 на сервере MetaQuotes_Demo, пароль инвестора adkfn_45.
  8. Сообщите дополнительные детали, которые могут помочь в поиске решения. Например,
    операционная система Windows 7, терминал установлен в отдельную папку на диске D, запускается в режиме portable.
Все описанные рекомендации составлены на нашем собственном многолетнем опыте общения с клиентами компании, и мы будем благодарны вам, если вы будете их придерживаться.  Сообщайте, пожалуйста, нам о найденных ошибках, только вместе с вами мы можем найти их и исправить в кратчайшие сроки. Мы постараемся с вашей помощью создать лучший торговый терминал для вас!
 

Здравствуйте!

У меня профиль выглядит как и раньше (то есть без вкладок "Расчеты" и "Сервисдеск")


 

Забыли уточнить, что Сервисдеск открывается при рейтинге в 5 единиц (они набираются за 5 постов или комметариев).

Пока это было сделано в режиме бета-тестирования, чтобы не создавать множества запросов. Чуть позже мы снизим этот порог.


 
С целью улучшения обратной связи с конечными клиентами платформы MetaTrader 5, мы реализовали в Профиле каждого пользователя MQL5 Community раздел Сервисдеск. Любой пользователь с рейтингом выше 5 может отправить Заявку по той или иной обнаруженной проблеме в нашем продукте.

Рейтинга не хватает
 
Надо завтра отменить это правило. Неправильное оно.
 
Правило отменено. Теперь достаточно иметь регистрацию, чтобы можно было обращаться в Сервисдеск.
 
Было бы неплохо получить, хотя бы, сообщение о прочтении заявки. А то, оформляешь сообщение об ошибке и отправляешь в "долгий ящик" без уверенности, что сообщение прочтено и все в порядке в системе TeamWox. Не дождавшись ответа, сообщил о проблеме в форуме и получил вариант решения. Не хватает обратной связи в Сервисдеск.

Появляются некоторые нюансы ошибки, которую уже отправил, требующие дополнения\исправления. Как с этим быть? 

Описание системы групповой работы TeamWox
  • www.teamwox.com
Система групповой работы TeamWox предназначена для оптимизации управления в компании. С ее помощью Вы сможете оптимизировать производственные процессы, сделать их более прозрачными, ускорить принятие решений на основе полной и достоверной информации
 

подскажите что такое suggestion

1. Допустим я нашел неточность в справке (в приведенном там примере). Как озаглавить тему ?

2. Очень нахватает перечня ошибок компилятора. Пример

implicit conversion from 'number' to 'string'

Я вроде догадался что происходит приведение типов. Но что с этим делать и как бороться. Где то в примерах видел что  то типа  var=(int)...

Не могу найти это и понять с чем это "едят", может именно то, что мне нужно.

Было бы удобно выскочила ошибка. Выделил её. Нажал F1 там описание ошибки и пример как с этим бороться.

3. Считаю очень необходимы статьи типа вот таких https://www.mql5.com/ru/articles/1510

позаботьтесь о тех, кто впервые видит MQL5. Многое не понятно. И для Moving Averages.mq5 тоже подробно как для чайников (первоклашек) типа меня. Полдня убил хотел Ma  поменять на RSI. Вроде поменял.  Запустил в советнике. Да что там считает. А увидеть где и как он открыл сделки не могу (. Поэтому 4 предложение.

4. Бог с ней с визуализацией. Хотя бы кнопку нанести сделки на графики. Я понимаю тут все корифеи уже оптимизации проводят. Кучу процессоров подключают. А я вот не представляю, как дальше двигаться, если я не уверен, что советник открывает сделки именно так, как я хочу. Я ведь кривыми руками  этой железяки объясняю, как это делать + только, что начал язык изучать.

 

Suggestion - предложение/совет, мы предлагаем два типа сообщений: ошибка и предложение.

1) Неточность или ошибка - выбирайте Errors и лучше сразу в заголовке описать проблему, чтобы при поверхностном взгляде на таблицу тикетов разработчики видели суть. Очень не рекомендуется называть темы "Ошибка", "посмотрите" и тд.

2) Напишем статью с расшифровкой ошибок и попробуем включить в помощь по F1 

3) Статьи активно пишутся и оплачиваются, с такой скоростью их будет скоро очень много на разные темы. Кстати, Вы сами можете организовать в форуме запрос написания статьи на нужную Вам тему, а мы ее оплатим.

4) Показ сделок на графике как в MetaTrader 4 уже есть, выйдет в следующем билде в понедельник/вторник.

 
Отлично, а то запутался совсем.
 
А бонусы полагаются за это? Я думаю, если была-бы какая-то система поощрений количество обращений через эту службу возросло. По себе знаю, что иногда ломает писать баги в bugtracking.

