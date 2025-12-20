Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Забыли уточнить, что Сервисдеск открывается при рейтинге в 5 единиц (они набираются за 5 постов или комметариев).
Пока это было сделано в режиме бета-тестирования, чтобы не создавать множества запросов. Чуть позже мы снизим этот порог.
С целью улучшения обратной связи с конечными клиентами платформы MetaTrader 5, мы реализовали в Профиле каждого пользователя MQL5 Community раздел Сервисдеск. Любой пользователь с рейтингом выше 5 может отправить Заявку по той или иной обнаруженной проблеме в нашем продукте.
Было бы неплохо получить, хотя бы, сообщение о прочтении заявки. А то, оформляешь сообщение об ошибке и отправляешь в "долгий ящик" без уверенности, что сообщение прочтено и все в порядке в системе TeamWox. Не дождавшись ответа, сообщил о проблеме в форуме и получил вариант решения. Не хватает обратной связи в Сервисдеск.
Появляются некоторые нюансы ошибки, которую уже отправил, требующие дополнения\исправления. Как с этим быть?
- www.teamwox.com
подскажите что такое suggestion
1. Допустим я нашел неточность в справке (в приведенном там примере). Как озаглавить тему ?
2. Очень нахватает перечня ошибок компилятора. Пример
implicit conversion from 'number' to 'string'
Я вроде догадался что происходит приведение типов. Но что с этим делать и как бороться. Где то в примерах видел что то типа var=(int)...
Не могу найти это и понять с чем это "едят", может именно то, что мне нужно.
Было бы удобно выскочила ошибка. Выделил её. Нажал F1 там описание ошибки и пример как с этим бороться.
3. Считаю очень необходимы статьи типа вот таких https://www.mql5.com/ru/articles/1510
позаботьтесь о тех, кто впервые видит MQL5. Многое не понятно. И для Moving Averages.mq5 тоже подробно как для чайников (первоклашек) типа меня. Полдня убил хотел Ma поменять на RSI. Вроде поменял. Запустил в советнике. Да что там считает. А увидеть где и как он открыл сделки не могу (. Поэтому 4 предложение.
4. Бог с ней с визуализацией. Хотя бы кнопку нанести сделки на графики. Я понимаю тут все корифеи уже оптимизации проводят. Кучу процессоров подключают. А я вот не представляю, как дальше двигаться, если я не уверен, что советник открывает сделки именно так, как я хочу. Я ведь кривыми руками этой железяки объясняю, как это делать + только, что начал язык изучать.
Suggestion - предложение/совет, мы предлагаем два типа сообщений: ошибка и предложение.
1) Неточность или ошибка - выбирайте Errors и лучше сразу в заголовке описать проблему, чтобы при поверхностном взгляде на таблицу тикетов разработчики видели суть. Очень не рекомендуется называть темы "Ошибка", "посмотрите" и тд.
2) Напишем статью с расшифровкой ошибок и попробуем включить в помощь по F1
3) Статьи активно пишутся и оплачиваются, с такой скоростью их будет скоро очень много на разные темы. Кстати, Вы сами можете организовать в форуме запрос написания статьи на нужную Вам тему, а мы ее оплатим.
4) Показ сделок на графике как в MetaTrader 4 уже есть, выйдет в следующем билде в понедельник/вторник.
4) Показ сделок на графике как в MetaTrader 4 уже есть, выйдет в следующем билде в понедельник/вторник.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Любой новый программный продукт неизбежно содержит в себе ошибки, которые не всегда можно выявить даже при самом тщательном тестировании внутри компании. И поэтому мы придаем огромное значение всем сообщениям пользователей о найденных в наших программах проблемах и стараемся ответить на каждое из них.
С целью улучшения обратной связи с конечными клиентами платформы MetaTrader 5, мы реализовали в Профиле каждого пользователя MQL5 Community раздел Сервисдеск. Любой зарегистрированный пользователь может отправить Заявку по той или иной обнаруженной проблеме в нашем продукте.
Для чего предназначен новый раздел, если и до этого любой зарегистрированный пользователь мог написать сообщение об ошибке на форуме? Дело в том, что Сервисдеск непосредственно интегрирован в соответствующий раздел внутренней системы групповой работы TeamWox, которой пользуются наши разработчики. Это означает, что каждый рабочий день в компании MetaQuotes Software Corp. начинается с просмотра поступивших заявок о выявленных проблемах в наших продуктах.
Именно по этой причине мы предлагаем вам сообщать обо всех недочетах непосредственно нашим разработчикам через Сервисдеск. Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Каждая отправленная из Сервисдеск заявка в обязательном порядке рассматривается, и либо закрывается по итогам исправления ошибки, либо откладывается для принятия решения в будущем.
Мы просим вас сообщать о каждой найденной ошибке отдельно оформленной заявкой, при этом придерживаясь определенных правил:
Все описанные рекомендации составлены на нашем собственном многолетнем опыте общения с клиентами компании, и мы будем благодарны вам, если вы будете их придерживаться. Сообщайте, пожалуйста, нам о найденных ошибках, только вместе с вами мы можем найти их и исправить в кратчайшие сроки. Мы постараемся с вашей помощью создать лучший торговый терминал для вас!
- Заявка содержит описание только одной
проблемы, это позволит сконцентрироваться на ее решении и не уточнять в
процессе ее обработки и обсуждения, что именно было исправлено или не
удалось воспроизвести.
- Указывайте в теме заявки краткое
описание проблемы, чтобы ее всегда можно было найти в списке среди
других заявок.
- В начале заявки кратко опишите выявленную
проблему, например:
не сохраняются отчеты о торговле в
формате HTML.
- Дайте детальное описание действий,
которые помогут воспроизвести проблему. Снабжайте при необходимости
заявку приложенными скриншотами, на которые ссылайтесь в описании.
Например:
выбираю в закладке "История торговли"
правой кнопкой меню "Сохранить как отчет", и при этом получаю такое
сообщение - см. приложенный рисунок SaveReport.png.
- Опишите
полученный результат. Например:
в графе
"Profit" для открытой позиции #12372330 показана прибыль столько-то (см.
приложенный рисунок InvalidProfit.png)
- Опишите ожидаемый
результат. Например,
в то же время в закладке
"Торговля " для этой позиции #12372330 показана прибыль такая-то, что на
$20 меньше, чем в отчете (см. приложенный рисунок TradeTab.png)
- Сообщите
необходимые для воспроизводства ошибки детали, например:
счет №50000 на сервере MetaQuotes_Demo, пароль инвестора
adkfn_45.
- Сообщите дополнительные детали,
которые могут помочь в поиске решения. Например,
операционная
система Windows 7, терминал установлен в отдельную папку на диске D,
запускается в режиме portable.