Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 158

Vladislav Andruschenko:
Здравствуйте, у пользователя странная проблема. 
После перестановки Windows у него показывает аренда до 1970 года, (хотя все есть) и соответственно программа не работает. 
Попросил его обратится в сервисдеск, но он говорит, что проблема не решаемо. 
У кого-то были похожие проблемы ? 
Rent til 1970.

Понял. Это ваш клиент.
Так как вся информация от него (товарищ сложный, так как информацию не выдает) - и это его один скриншот (из его двух веток), другого он за два дня общения не предоставил, и где-то в его постах (у него постоянно включен "caps lock" большие буквы) - нашел, что это МТ5:



----------------

И так как мы на англ форуме часто пользователей просто отсылаем к продавцам, то это мое объяснение может быть объяснение и для всех (продавцов) - как общаться, и какие данные спрашивать в каких-то случаях.
То есть, это для всех продавцов (кто пишет вам на русском - тем отвечаете на русском, кто на любом другом языке - отвечаете на английском, вкл китайцев, так как они нормально у себя переводят английский на свой; любые проблемы - обращайтесь к модераторам форума, но лучше решать самим).

----------------

1. Чтобы сократить время общения, лучше сразу их просить сделать следующее:

закрыть Метатрейдере: File - Exit;
и запостить вам или скриншот из Журнала, или весь Журнал (да, надо объяснять: правая кнопка мыши на любом поле в открытой вкладке Журнал ...) -


----------------

... more to follow ..

 

Из этого скриншота (а общаетесь вы с личке, а если сложный случай - то это ветка на форуме), видно:

2021.02.12 13:23:30.820    Terminal    Windows 10 build 19041, Intel Celeron N4020  @ 1.10GHz, 0 / 3 Gb memory, 69 / 118 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2

Internet Explorer у него какой версии ( это мои данные для примера, не его, он ничего не предоставил)? 11 версии.
Windows видно.

А из этого видно (эта линия в мой верхний скриншот не попала) -

2021.02.12 13:23:30.817    Terminal    MetaTrader 5 x64 build 2780 started for MetaQuotes Software Corp.

Какой билд Метатрейдера, 64-бит или 32-бит.

Это все - в Журнале.
И если у вас есть эта информация, то это очень сократить время общения и так далее.

Например, там тоже есть сообщение о том, залогинился ли он во вкладке Сообщество в Метатрейдере, и ка кой результат.
Тут результат положительный:

2021.02.12 13:23:32.456    MQL5.community    activated for 'newdigital', balance: 28.73

 

Дальше вы анализируете ...

Если у него 32-битная OS, то надо обновить (или купить) 64-битную (если у него МТ5 например; если у него МТ4 - то все нормально с 32-битной).

Internet Explorer ... ниже 9-ой (по-моему, сейчас уже надо 11 версию) - обновить (из -за этого у него во вкладках может ничего не показываться если не обновить).

----------------

2. У вашего товарища (и у всех) надо спросить скриншот их профиля, например:
https://www.mql5.com/en/users/[логин на форуме]/market
Его [логин на форуме] можно узнать (дать ему знать, так как многие не знают) - это кликнуть на его имя/ник в посте.

Что там написано, какие продукты куплены - для МТ4 или МТ5
(были случаи, когда три модератора разбирались с ситуацией два дня, а оказалось на третий день общения в ветке, что товарищ ищет купленный для МТ4 продукт в своем Метатрейдере 5 ...).

Имейте в виду, что многие люди "тупят" не потому, что не хотят что-то читать и так далее. Просто для них это не очень важно всё ... у них другой доход, например, они пришли с работы, и так далее ... (то есть, "тупят" не специально).

----------------

3. Стандартные данные.

Всегда, особенно в "сложных случаях" - спрашивайте эти данные с клиента (см ниже).
Я, когда чувствую, что беседа будет сложная и долгая, то просто прошу дать данные.
Например, как мои (дать - один к одному)

  • англ - см скриншоты как 1 и 2 и так далее: пост
  • рус - тоже самое как делай раз, делай 2 и так далее, начиная с этой страницы - https://www.mql5.com/ru/forum/360494

И кстати, эти все данные - это уже почти сформировавшийся стандарт общения по подобным ситуациям со всеми модераторами (могут еще спросить журнал как txt файл в аттаче например). То есть - это стандарт (это то, что должен предоставить пользователь на форуме или, например - вам, чтобы вы вообще начинали с ним разговаривать о его возможной проблеме).

----------------

more to follow..
 

4. Сложные случаи и быстрые решения.

Если у товарища отображаются в его Purchased вкладке в его Метатрейдере не все его купленные продукты, то просто отсылайте к следующему решению (не к перестановке, а просто к удалению некоторые файтов и рестарту Метатрейдера):

---------------- 

В других сложных случаях - просто делайте следующее:

  • открываете (вы или товарищ) ветку на форуме, то тут имеется в виду стандарт (без стандартных данных желаемого рассмотрения на форуме не будет), или
  • в личку модератору (любому, модераторы общаются между собой, вкл китайских, японских, и англ и рус, и португальских ..), но имейте в виду, что такую ветку может открыть сам модератор по вашей просьбе, но тут тоже надо данные с клиента/товарища все равно в любом случае
  • если товарищ/клиент/кто-то не предоставляют данные хотя бы по item #1 (я уже не говорю про стандартные данные, описанные выше) - то тут нет смысла общаться вообще
  • есть правило для продавцов (некоторые очень рьяно общаются с клиентами ..) - do not be attached (то есть - всегда держи дистанцию между собой как продавцом и клиентом или будущим клиентом).

----------------

Если продукт удален с вебстраницы Маркета, или его просто нет во вкладке Меркет как купленных, то делаете следующее:

Всё.

Спасибо большое за информацию. 
Да  у меня большой опыт в решении проблем и вопросов с пользователями. 
И да вы правы, есть проблемные клиенты, которые на отрез не хотят присылать логи, журналы, отчёты.... свой список я всегда прошу сделать в архиве. 
Эх, ... буду ещё раз просить прислать все данные. 
Я просто все ошибки, которые знаю, сразу даю решение.  А тут первый раз такое увидел....

Спасибо . 
 

Сегодня началась проблема с автоматическим баном IP.

Вместо сайта вижу прилагаемую картинку.

Причем характерно, что блокировка срабатывает только при попытке перейти по следующему пути, используя меню: "Маркет"/"Мои продукты". При других перемещениях по сайту блокировка не возникает.

Помогает перезагрузка роутера.

Похоже на погрешность работы страницы сайта. У кого-нибудь есть такие-же наблюдения?

Бан

 
Vadim Zotov:

Сегодня началась проблема с автоматическим баном IP.

Вместо сайта вижу прилагаемую картинку.

Причем характерно, что блокировка срабатывает только при попытке перейти по следующему пути, используя меню: "Маркет"/"Мои продукты". При других перемещениях по сайту блокировка не возникает.

Помогает перезагрузка роутера.

Похоже на погрешность работы страницы сайта. У кого-нибудь есть такие-же наблюдения?


Вот объяснение - пост
Vadim Zotov:


Похоже на погрешность работы страницы сайта. У кого-нибудь есть такие-же наблюдения?


Тоже самое случилось. Перешёл по указанному вами пути и в бан по IP. 
Пишу с телефона. Перезагрузить роутер не охото, т.к. слетит принтер, подключенный по вайфаю. Надо будет переустанавливать.
Подожду, может "отпустит"
 
Sergey Golubev:
Вот объяснение - пост

Блокировка идет именно по адресу Мои продукты. И не важно сколько отработано на сайте. Только что проверил.
Похоже проблема после последнего обновления сайта. Опять где-то перестраховались.

 
Evgeniy Zhdan:
Тоже самое случилось. Перешёл по указанному вами пути и в бан по IP. 
Пишу с телефона. Перезагрузить роутер не охото, т.к. слетит принтер, подключенный по вайфаю. Надо будет переустанавливать.
Подожду, может "отпустит"

Не слетит. Принтер подключается по IP домашней сети, а блокировка происходит по внешнему IP. И у меня принтер подключен через вифи.

Я тоже проверил… И тоже нарвался на блокировку. Так-что, всем остальным проверять не рекомендую. И так понятно, что это не единичный сбой.

