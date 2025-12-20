Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 158
Здравствуйте, у пользователя странная проблема.
Понял. Это ваш клиент.
Так как вся информация от него (товарищ сложный, так как информацию не выдает) - и это его один скриншот (из его двух веток), другого он за два дня общения не предоставил, и где-то в его постах (у него постоянно включен "caps lock" большие буквы) - нашел, что это МТ5:
----------------
И так как мы на англ форуме часто пользователей просто отсылаем к продавцам, то это мое объяснение может быть объяснение и для всех (продавцов) - как общаться, и какие данные спрашивать в каких-то случаях.
То есть, это для всех продавцов (кто пишет вам на русском - тем отвечаете на русском, кто на любом другом языке - отвечаете на английском, вкл китайцев, так как они нормально у себя переводят английский на свой; любые проблемы - обращайтесь к модераторам форума, но лучше решать самим).
----------------
1. Чтобы сократить время общения, лучше сразу их просить сделать следующее:
закрыть Метатрейдере: File - Exit;
и запостить вам или скриншот из Журнала, или весь Журнал (да, надо объяснять: правая кнопка мыши на любом поле в открытой вкладке Журнал ...) -
----------------
... more to follow ..
Из этого скриншота (а общаетесь вы с личке, а если сложный случай - то это ветка на форуме), видно:
2021.02.12 13:23:30.820 Terminal Windows 10 build 19041, Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz, 0 / 3 Gb memory, 69 / 118 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
Internet Explorer у него какой версии ( это мои данные для примера, не его, он ничего не предоставил)? 11 версии.
Windows видно.
А из этого видно (эта линия в мой верхний скриншот не попала) -
2021.02.12 13:23:30.817 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2780 started for MetaQuotes Software Corp.
Какой билд Метатрейдера, 64-бит или 32-бит.
Это все - в Журнале.
И если у вас есть эта информация, то это очень сократить время общения и так далее.
Например, там тоже есть сообщение о том, залогинился ли он во вкладке Сообщество в Метатрейдере, и ка кой результат.
Тут результат положительный:
2021.02.12 13:23:32.456 MQL5.community activated for 'newdigital', balance: 28.73
Дальше вы анализируете ...
Если у него 32-битная OS, то надо обновить (или купить) 64-битную (если у него МТ5 например; если у него МТ4 - то все нормально с 32-битной).
Internet Explorer ... ниже 9-ой (по-моему, сейчас уже надо 11 версию) - обновить (из -за этого у него во вкладках может ничего не показываться если не обновить).
----------------
2. У вашего товарища (и у всех) надо спросить скриншот их профиля, например:
https://www.mql5.com/en/users/[логин на форуме]/market
Его [логин на форуме] можно узнать (дать ему знать, так как многие не знают) - это кликнуть на его имя/ник в посте.
Что там написано, какие продукты куплены - для МТ4 или МТ5
(были случаи, когда три модератора разбирались с ситуацией два дня, а оказалось на третий день общения в ветке, что товарищ ищет купленный для МТ4 продукт в своем Метатрейдере 5 ...).
Имейте в виду, что многие люди "тупят" не потому, что не хотят что-то читать и так далее. Просто для них это не очень важно всё ... у них другой доход, например, они пришли с работы, и так далее ... (то есть, "тупят" не специально).
----------------
3. Стандартные данные.
Всегда, особенно в "сложных случаях" - спрашивайте эти данные с клиента (см ниже).
Я, когда чувствую, что беседа будет сложная и долгая, то просто прошу дать данные.
Например, как мои (дать - один к одному)
И кстати, эти все данные - это уже почти сформировавшийся стандарт общения по подобным ситуациям со всеми модераторами (могут еще спросить журнал как txt файл в аттаче например). То есть - это стандарт (это то, что должен предоставить пользователь на форуме или, например - вам, чтобы вы вообще начинали с ним разговаривать о его возможной проблеме).
----------------more to follow..
4. Сложные случаи и быстрые решения.
Если у товарища отображаются в его Purchased вкладке в его Метатрейдере не все его купленные продукты, то просто отсылайте к следующему решению (не к перестановке, а просто к удалению некоторые файтов и рестарту Метатрейдера):
----------------
В других сложных случаях - просто делайте следующее:
----------------
Если продукт удален с вебстраницы Маркета, или его просто нет во вкладке Меркет как купленных, то делаете следующее:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
qweas, 2021.01.18 14:40
попробую так сделать
Всё.
Сегодня началась проблема с автоматическим баном IP.
Вместо сайта вижу прилагаемую картинку.
Причем характерно, что блокировка срабатывает только при попытке перейти по следующему пути, используя меню: "Маркет"/"Мои продукты". При других перемещениях по сайту блокировка не возникает.
Помогает перезагрузка роутера.
Похоже на погрешность работы страницы сайта. У кого-нибудь есть такие-же наблюдения?
Похоже на погрешность работы страницы сайта. У кого-нибудь есть такие-же наблюдения?
Вот объяснение - пост #2
Блокировка идет именно по адресу Мои продукты. И не важно сколько отработано на сайте. Только что проверил.
Похоже проблема после последнего обновления сайта. Опять где-то перестраховались.
Тоже самое случилось. Перешёл по указанному вами пути и в бан по IP.
Не слетит. Принтер подключается по IP домашней сети, а блокировка происходит по внешнему IP. И у меня принтер подключен через вифи.
Я тоже проверил… И тоже нарвался на блокировку. Так-что, всем остальным проверять не рекомендую. И так понятно, что это не единичный сбой.