Anatoly Zaytsev:
Извините, где искать оплаченный продукт? Оплатил вчера утром но нигде не нахожу товар.... Спасибо.

Где можно увидеть свои покупки

 
Vladimir Karputov:

Это понятно, спасибо, но там все еще демо версия с предложением новой покупки...

 
Anatoly Zaytsev:

А что, кнопки "Установить"

Установить

н‌ет?

 

в том то и дело, только протестировать.

 
Anatoly Zaytsev:

Откройте "Каталог данных" Вашего терминала, терминал закройте (выключите, выгрузите из оперативной памяти) и в каталоге данных поудаляйте папки "Маркет" в советниках, индикаторах ....

 

и... удалилось все включая рабочие индикаторы, но оплаченный не появился.

 
Anatoly Zaytsev:

Теперь во вкладке Маркет возле всех купленных продуктов должна появиться кнопка "Установить".
 
Vladimir Karputov:

Я понимаю что должна, но ничего нет, как и самого индикатора. Нужно ли по новому загрузить его с Маркета?
 
Anatoly Zaytsev:

Всё купленное и привязанное к Вашему MQL5.аккаунту появляется во вкладке "Маркет", вкладка "Покупки". Конечно при этом нужно иметь заполненные данные в настройках терминала (вкладка "Собщество") и не должно быть никаких ошибок во вкладке "Журнал".
 
Vladimir Karputov:

Простите, где искать аккаунт? Тот же с которого я пишу?
