Извините, где искать оплаченный продукт? Оплатил вчера утром но нигде не нахожу товар.... Спасибо.
Где можно увидеть свои покупки
Где можно увидеть свои покупки
Это понятно, спасибо, но там все еще демо версия с предложением новой покупки...
А что, кнопки "Установить"
нет?
в том то и дело, только протестировать.
Откройте "Каталог данных" Вашего терминала, терминал закройте (выключите, выгрузите из оперативной памяти) и в каталоге данных поудаляйте папки "Маркет" в советниках, индикаторах ....
и... удалилось все включая рабочие индикаторы, но оплаченный не появился.
Теперь во вкладке Маркет возле всех купленных продуктов должна появиться кнопка "Установить".
Я понимаю что должна, но ничего нет, как и самого индикатора. Нужно ли по новому загрузить его с Маркета?
Всё купленное и привязанное к Вашему MQL5.аккаунту появляется во вкладке "Маркет", вкладка "Покупки". Конечно при этом нужно иметь заполненные данные в настройках терминала (вкладка "Собщество") и не должно быть никаких ошибок во вкладке "Журнал".
Простите, где искать аккаунт? Тот же с которого я пишу?