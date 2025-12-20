Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 153
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что значит я "не понимаю понятие "приоритет""?...
Там у + и - одинаковый приоритет стоит где вы смотрели справочник или вики для С.
С одинаковым приоритетом операции выполняются просто слева направо.
Борис Трушин в видео выше я выкладывал, там докапывается до всякого. Действительно когда-то в учебниках мог быть приоритет + над -.
А я учился еще по советской программе, а там в математике приоритет операторов следующие: "*", "/", "+", "-". И в учебниках математики приоритеты всегда были такими же. Интересно, почему математики решили уравнять приоритеты "+" и "-" и, "*" и "/" ?...
Так и раньше было.
Так и раньше было.
Я учился в 90-х! А тогда были учебники уже более поздних годов, чем 50-е...
А вы пользовались моими программами и они вам показались плохими, что утверждаете подобное? Как я уже говорил, учился я еще по советской программе, смотрите выше. А там приоритет "+" выше чем "-". Считаете, что из-за этого нужно удалить мои программы? Ну что-ж, пребывайте и дальше в своём невежестве...
Вы будете удивлены - я тоже учился в советской школе.
3 + 2 - 1 = 4
3 - 2 + 1 = 2
И никакой эвклидовой матаматики я не учил. И чисто логически мне не понятно - это с какого перепуга плюс имеет больший приоритет над минусом?
Я не пользовался Вашими программами и не утверждал что они плохи. Я просто задал вопрос - как нормальную программу может качественно написать человек, который не понимает элементарных, базовых вещей!
А про аттестат - школьный.
Я учился в 90-х! А тогда были учебники уже более поздних годов, чем 50-е...
Видимо персональные учебники :)
А так, при перестановке слагаемых сумма не меняется, нету вычитания, есть только сложение положительного и отрицательного числа. Ну это так процессор работает.
Вы будете удивлены - я тоже учился в советской школе.
3 + 2 - 1 = 4
3 - 2 + 1 = 2
И никакой эвклидовой матаматики я не учил.
А я стало быть учил эвклидову математику. Но вы очевидно беретесь утверждать, что таких правил в математике никогда не существовало и никогда по ним никого не учили... Может и Эвклида по вашему не было?...
Я просто задал вопрос - как нормальную программу может качественно написать человек, который не понимает элементарных, базовых вещей!
А вы тестировали мои знания в программировании? Нет! Так же как и не пользовались моими программами и также беретесь их описывать. Это еще более нелогично с вашей стороны. А еще более глупо, это соревноваться в логике с программистом. Поэтому я и говорю о вашем невежестве. Вы не можете протестировать меня как программиста потому что вы сами не программист. Так как я не могу протестировать способности доктора, поскольку я не являюсь доктором. Так что чтобы судить о профессиональных качествах любого специалиста нужно самому изначально быть компетентным. А в чем заключается ваша компетентность?... Пальцем в небо?...
А я стало быть учил эвклидову математику. Но вы очевидно беретесь утверждать, что таких правил в математике никогда не существовало и никогда по ним никого не учили... Может и Эвклида по вашему не было?...
А вы тестировали мои знания в программировании? Нет! Так же как и не пользовались моими программами и также беретесь их описывать. Это еще более нелогично с вашей стороны. А еще более глупо, это соревноваться в логике с программистом. Поэтому я и говорю о вашем невежестве. Вы не можете протестировать меня как программиста потому что вы сами не программист. Так как я не могу протестировать способности доктора, поскольку я не являюсь доктором. Так что чтобы судить о профессиональных качествах любого специалиста нужно самому изначально быть компетентным. А в чем заключается ваша компетентность?... Пальцем в небо?...
А что значит, в Вашем понимании, программист?
Я, например, начинал изучать программирование с ассемблера. С++, PHP, Python... Этого достаточно чтобы называться программистом?
И я с Вами в логике не соревнуюсь. И никогда, ни от кого, ни в каком языке я не встречал такого невежественного вопроса (возвращаю Вам Ваш же комплимент) о приоритете плюса над минусом.
А моё предположение о качестве Ваших програм основывается исключительно на Вашем понимании того, что 3 - 2 + 1 должно быть 0.
А что значит, в Вашем понимании, программист?
Я, например, начинал изучать программирование с ассемблера. С++, PHP, Python... Этого достаточно чтобы называться программистом?
И я с Вами в логике не соревнуюсь. И никогда, ни от кого, ни в каком языке я не встречал такого невежественного вопроса (возвращаю Вам Ваш же комплимент) о приоритете плюса над минусом.
А моё предположение о качестве Ваших програм основывается исключительно на Вашем понимании того, что 3 - 2 + 1 должно быть 0.
терпимей надо быть. и ноль может быть и два. это вопрос приоритетов всего лишь. и если вас учили одному из вариантов, то это не значит что это правильно.
А что значит, в Вашем понимании, программист?
Это человек, который понимает концепцию программирования, понимает принципы работы компьютера, в совершенстве владеет кодом, может дискретизировать практически любой алгоритм. Но это всё зависит от компетенции и знаний. Поэтому, программисты бывают разных уровней и в разных отраслях.
Я, например, начинал изучать программирование с ассемблера. С++, PHP, Python... Этого достаточно чтобы называться программистом?
Ассемблер, это похвально. Но сейчас нет такой необходимости в ассемблере, потому как современное железо справляется даже с языками сверхвысокого уровня, такими как Python. А если быстродействие критично, то C++, отличная альтернатива. Я, например, лучше всего владею именно этим языком программирования, так как C подобные языки уже давно рулят.
И я с Вами в логике не соревнуюсь. И никогда, ни от кого, ни в каком языке я не встречал такого невежественного вопроса (возвращаю Вам Ваш же комплимент) о приоритете плюса над минусом.
С точки зрения синтаксиса C++, пожалуй, да. И я это честно признал. Но с точки зрения эвклидовой математики, это верно. Я просто привык строить выражения так. А тому что в MQL у меня были с этим нестыковки, я не придавал значения и просто ставил скобки в нужных местах. Ну а потом задался вопросом и написал на форум. И оказалось, что не только я заблуждаюсь. Но главное вовремя понять в чём ты заблуждаешься.
А моё предположение о качестве Ваших програм основывается исключительно на Вашем понимании того, что 3 - 2 + 1 должно быть 0.
В своих программах я ставил скобки, если выражения не давали нужного результата и не придавал значения этому, как я уже сказал. Выше я целую ссылку на статью в Википедии опубликовал со скриншотом, пока разбирался в этом вопросе. Следовательно, идите по ссылке и узнаете результат данного выражения.
терпимей надо быть. и ноль может быть и два. это вопрос приоритетов всего лишь. и если вас учили одному из вариантов, то это не значит что это правильно.
Полностью с вами согласен. В данном случае нельзя говорить, что один вариант верный, а другой нет. Просто разные математики пользовались разными правилами в своих вычислениях. В языках программирования выбрали равный приоритет плюса и минуса. Выше я уже задавал вопрос, почему был сделан такой выбор. Но до сих пор никто не ответил.