Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 73
Привет, команде MetaQuotes.
Прочекайте пожалуйста вот эту багу. https://www.mql5.com/ru/forum/242114
Бага с открытием графика тестера стратегий(галочка визуализация). MetaTrader5.
Обращаться в "сервисдеск"??
"Служба поддержки" только формально носит такое определение, на самом деле очень неприятное и возмутительное отношение к людям. После очередного обращения просто под надуманным предлогом заблокировали статус, на вопросы в переписке отвечают раз в неделю в лучшем случае. Сейчас ожидаю ответа уже около 10 дней.. просто полный беспредел
У вас были повторные накрутки покупок и рейтингов ваших продуктов с клонов вашего аккаунта.
Именно это ответили в сервисдеске.
Здравствуйте
После обновления до билд 1816 при тесте советника стала появляться ошибка - access violation, скрин во вложении. Операционная система - win7 и win10 - на двух компьютерах, и там и там. Этот же советник нормально работал до обновления. И вот какой эффект наблюдается - если запустить советник под отладчиком - все работает нормально; если сразу после этого запустить советник в обычном режиме - тоже нормально. Но если выйти и зайти обратно в МТ5 - появляется указанная ошибка; то же самое, если скомпилировать советник заново, не внося изменений - ошибка. Можно ли что то сделать? И еще вопрос - научите, как я могу откатить к предыдущему билду, если это восможно.
Спасибо
Ваши заявления, мягко говоря, не соответствуют действительности! У меня один единственный аккаунт подтвержденный много раз, и не надо мне приписывать накрутки! Суть в том что "сервисдеск" под любым предлогом может заблокировать операции, забанить, снять статус , ну они так для себя решили, а остальное уже не волнует..
Здравствуйте.
В MT4/MT5 линия Ганна (Gann Line) ограничена масштабом в 1000 единиц. Увеличьте, пожалуйста, значение до 10000.
У меня только один вопрос, почему в сервис деске нельзя вставить картинку, и видео в сообщение ?
Про прикрепить к сообщению в курсе...
В следующем сообщении можно.
Как это нельзя? Внизу скрепка, вставляй, что хочешь
Алексей Вы уникальный человек, прочтите вторую строчку моего вопроса...