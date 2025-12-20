Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 73

Привет, команде MetaQuotes.

Прочекайте пожалуйста вот эту багу. https://www.mql5.com/ru/forum/242114

Бага с открытием графика тестера стратегий(галочка визуализация). MetaTrader5.

Шаги воспроизведения. 1) Открываем тестер стратегий. 2) Выбираем эксперта для тестирования и нужную дату. 3) Обязательно галочку визуализация...
Обращаться в "сервисдеск"??

"Служба поддержки" только формально носит такое определение, на самом деле очень неприятное и возмутительное отношение к людям. После очередного обращения просто под надуманным предлогом заблокировали статус, на вопросы в переписке отвечают раз в неделю в лучшем случае. Сейчас ожидаю ответа уже около 10 дней.. просто полный беспредел

 
Alla Reznikova:

У вас были повторные накрутки покупок и рейтингов ваших продуктов с клонов вашего аккаунта.

Именно это ответили в сервисдеске.

 

Здравствуйте

  После обновления до билд 1816 при тесте советника стала появляться ошибка - access violation, скрин во вложении. Операционная система - win7 и win10 - на двух компьютерах, и там и там. Этот же советник нормально работал до обновления. И вот какой эффект наблюдается - если запустить советник под отладчиком - все работает нормально; если сразу после этого запустить советник в обычном режиме - тоже нормально. Но если выйти и зайти обратно в МТ5 - появляется указанная ошибка; то же самое, если скомпилировать советник заново, не внося изменений - ошибка. Можно ли что то сделать? И еще вопрос - научите, как я могу откатить к предыдущему билду, если это восможно.

Спасибо

MetaQuotes Software Corp.:

 Ваши заявления, мягко говоря, не соответствуют действительности! У меня один единственный аккаунт подтвержденный много раз, и не надо мне приписывать накрутки! Суть в том что "сервисдеск" под любым предлогом может  заблокировать операции, забанить, снять статус , ну они так для себя  решили, а остальное уже не волнует.. 

 

Здравствуйте.

В MT4/MT5 линия Ганна (Gann Line) ограничена масштабом в 1000 единиц. Увеличьте, пожалуйста, значение до 10000.

 

У меня только один вопрос, почему в сервис деске нельзя вставить картинку, и видео в сообщение ?

Про прикрепить к сообщению в курсе...

 
Vladimir Pastushak:

В следующем сообщении можно.

 
Vladimir Pastushak:

Как это нельзя? Внизу скрепка, вставляй, что хочешь

pic

 
Alexey Volchanskiy:

Как это нельзя? Внизу скрепка, вставляй, что хочешь

Алексей Вы уникальный человек, прочтите вторую строчку моего вопроса...

