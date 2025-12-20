Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 186
Было замечено - периодически советник в терминале пропускают сигналы.
На форуме посоветовали замерять расхождение между TimeLocal() и TimeCurrent(). Вставил в советник такой кусочек кода, интервал в таймере 5 сек.
На днях поймали такую ситуацию. Начало:
Конец ситуации, из журнала следующего дня:
Т.о. с вечера 27.09 в 21:53 TimeCurrent() стал возвращать время с пробуксовками в больших интервалах. Т.е. несколько минут 21:53:41, потом несколько минут другое, какой-то интервал возвращал одно время более часа. Отпустило 28.09 в 00:08. Т.е. чуть более двух часов была такая ситуация со всех символов.В чем может быть причина таких подвисаний?
Попробуйте выводить SYMBOL_TIME и время последнего исторического тика из CopyTicks.
Вроде всегда эта проблема была, если тики не поступают то и время не обновляется.
Здравствуйте.
Я написала в сервисдеск. Отправила туда все необходимые сканы.
Но результат всех этих действий - нулевой.
Сколько раз мне надо всё переснимать и пересылать?...
Извините, но это уже похоже на издевательство.
Ваша заявка отклонена
К сожалению, ваша заявка не прошла автоматическую проверку и была отклонена. Это означает, что вы правильно заполнили все требуемые данные, но по сображениям безопасности и чистоты сервиса мы не смогли предоставить вам статус Проверенного пользователя.
Пожалуйста, не создавайте новый аккаунт для подачи повторной заявки. Все проверки производятся автоматически.
Мы не сообщаем конкретные причины отказа. Благодарим за обращение и понимание.
Какова причина такой дискриминации?
.
Сколько ж лицемерия в этом вашем "сожалении"...
Лицемеры. Вся ваша "чистота сервиса" обернулась лицемерием и ложью. Грязно это всё... гадко.
Удаляйте оба аккаунта!
