Тут недавно советник искал, Геморой заключался в следующем. Сортируешь ( советники или индикаторы), а дальше дела так, входишь-не понравился-выходишь-входишь не понравился-выходишь.. и так тыща раз. Просьба, сделайте так чтоб когда я отсортировал то что мне нужно, я бы вошел, и там над этим советником, появились кнопки, "следующий по списку" "предыдущий по списку" ( ну или программа). Сильно прошу.  

 
И дополнительно предложение -- на витрину сигналов добавить:

-- рядом с "прирост" показатель "доходность", можно тоже в процентах

А в чем разница?

 
Тогда может кнопки "Сбросить" и "Поиск" и вверху и внизу поставить?

Что-то в интерфейсе поиска не то и не понятно.

Фильтр выбора МТ4 или МТ5 не требует нажатия и поиска этих кнопок.

А "Сбросить" вообще не понятно что это кнопка.

Фильтр сигналов будет еще переделываться и в дальнейшем появится функционал: применения изменений сразу, без нажатия кнопки поиска.
 
Уже как-то обозначал, что показатель сервиса сигналов "Прирост" называется "Темп прироста" https://www.mql5.com/ru/forum/10603/page227#comment_2841979 -- так он называется в любом учебнике статистики.

Вопрос о термине или фактическом результате? Возьмите эту таблицу и проверьте вычисления в Экселе:

 
Я веду речь о показателе "Доходность" -- показателе, который НЕ отражен в статистке сигналов вообще

В двух словах - что такое Доходность и чем она отличается от Прироста? Абсолютное выражение прибыли в деньгах не предлагать - оно не имеет значения

 
Потому что "Прирост" не отражает реальную торговлю -- например, ввод/вывод, которые неминуемы и часто связаны с Манименеджментом, страхами трейдера, и прочими факторами -- которые "Прирост" не учитывает, а вот "Доходность" учитывает.

Понятно - вы вообще не разобрались в формулах, по которым считается прирост. И как мы выключаем мошенников, которые пытаются балансовыми операциями повысить показатель прироста.

 
Понятно - вы вообще не разобрались в формулах, по которым считается прирост. И как мы выключаем мошенников, которые пытаются балансовыми операциями повысить показатель прироста.

А как вы выключаете?

Правда, интересно.

 
Просьба рекламные баннеры НЕ делать мигающими. Невозможно работать с материалом. Постоянно в стороне мигает.

Пример -- баннер в статье -- как читать статью? -- антивирус баннер не убирает -- газеткой закрывать?:


Да, это жесть полная для этого ресурса, всё-таки не сайтик вконтакте, который живёт от нажимания реклам.

Просьба разработчиков исправить ситуацию!

Спасибо!

 

Тендовая по углу OBJ_TRENDBYANGLE -- неверно рассчитывает угол

На картинке -- пример трендовой с её параметрами -- и расчёт угла в Экселе


 

Есть где-то в документации формула, по которой рассчитывается угол трендовой линии?

Считывать это значение с граф. линии с графика -- неприемлемо для советника -- нужна формула.

Не могу найти её описание ни по поиску форума, ни в документации к языку и к терминалу.

Прошу помочь.

