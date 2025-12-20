Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 196
Подключился к трейдеру(автокопирование) из форума MQL5, депозит мой такой же как у трейдера и плечо то же самое(1:500), трейдер открывает позиции 0,08 лотом но почему-то у меня они открываются 0,02 лотом, в чем проблема?
Там должны быть исходные показатели для расчета лота подписчика (который рассчитывается автоматически исходя из этих цифр).
Кроме того, что-то может быть полезно тут:
Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?
что-то с фрилансом сглючило, заказчик говорит что приложил ТЗ, с моей стороны видится что ТЗ не приложено. Не можем пройти на следующий шаг
Может быть поможет обновление страницы с вашей стороны.
прежде чем писать, обновлял конечно, рестартовал браузер. "по колёсам стучал" :-)
вероятно глюк, между сайтом, куками, авторизацией и прочими облаками. Может попали в неудачный момент неких обновлений базы/сайта. Подождём
А вы как спросили, что он отправил ТЗ? Ведь он мог, и у меня такое было, посчитать описание задания как ТЗ. Может он и не догадывается, что это должен быть файл?
Господа-разработчики, может кто-то поправит баг с перманентным показыванием линии последней цены на фьючерсах после смены профиля или просто открытия терминала?
Здравствуйте .
Проблема с загрузкой по FTP , выдает ошибку : STOR Commnd failed . Логин / пароль/ сервер указаны верно , Брандмауэр отключен , антивирус тоже , Passive mode с галкой и без пробовал , все ровно выдает ошибку , что может быть ?
Господа-разработчики, нельзя ли добавить вот такую вот галочку в выборе таймфреймов?
Так неудобно снимать лишние галки. А если сразу снять все, то потом можно выбрать лишь необходимые.