Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 167
Вот тоже хочу так - скрыть свой позор :)
Походил по профилям фрилансеров, они есть у того, у кого что-то на продаже. Эти звёздочки просто уничтожают всё.
Захожу на страницу и вижу примерно такое
Вот этим и всё сказано, просто школьный профиль.
Получил отзыв на свой продукт, ну от слова отзыв прям полностью раскрывает всю сущность продукта
---
Не понял как использовать, поэтому 3 звезды. Полагаю, что если-бы понял как использовать но продукт плохой, то было-бы 5 звёзд, но это не важно.
Важно то, что это недоразумение видимо входит в общий рейтинг на главной странице. Зачем перемешивать мух и котлеты?
Это все не проверенные пользователи. У них и скрыто всё потому, что ничего нет.
Читаем внимательно, Я о звёздах:Ну а сетку нужно или переработать, или совсем убрать, она показывает непонятно что, там нет точки отсчёта, чтобы что-то показывать
Читаем внимательно, Я о звёздах:
А я о зелёном шестиграннике. Просто ты был ближе вот и показал на твоём профиле. Не нравится удалю.
У тебя опыта в два с лишним раза больше моего - так что учи давай нас тут всех. Внимаем :)
Та тоже срезали в 2 раза, первый код выложил в 2009 г.
Перевели в марсианские года, с перспективой
Любое изменение устоявшегося сайта с большим посещением - это преступление против человечества. Это мартышкин труд, это выброшенные на ветер деньги, это работа псу под хвост...
Это тоже самое что дверь в подъезде которая открывается справа налево перевесить чтоб открывалась слева направо. Начальник рад - распилил деньги. Жильцы матерятся
Любое изменение устоявшегося сайта с большим посещением - это преступление против человечества. Это мартышкин труд, это выброшенные на ветер деньги, это работа псу под хвост...
Всё правильно, всё хорошо, только паспорта, граждане, нужно носить с собой. )))
Сайт - абсолютно не удобен! Менять его нужно было ещё позавчера! Уровень - 1998-2001 год.
Такая компания, чуть ли не монополист на рынке, а сайт... То ли руководство не понимает, что сайт - это тоже лицо компании, толи (это уже только лично моё мнение) главный по сайту - пастух (вот ничего против этой специальности не имею!!!), который только начинает разбираться "какую сиську надо тянуть первой". ...
Тут СТОЛЬКО косяков, что MQ лет 5 должно работать только над тем, чтобы их исправить... (Это с учетом что, что у руководства сайтом останется тот самый "пастух"...)