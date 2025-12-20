Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 167

Artyom Trishkin:

Вот тоже хочу так - скрыть свой позор :)

Походил по профилям фрилансеров, они есть у того, у кого что-то на продаже. Эти звёздочки просто уничтожают всё.

Захожу на страницу и вижу примерно такое 

Вот этим и всё сказано, просто школьный профиль.

Получил отзыв на свой продукт, ну от слова отзыв прям полностью раскрывает всю сущность продукта

Не понял как использовать, поэтому 3 звезды. Полагаю, что если-бы понял как использовать но продукт плохой, то было-бы 5 звёзд, но это не важно.

Важно то, что это недоразумение видимо входит в общий рейтинг на главной странице. Зачем перемешивать мух и котлеты?

 
Это все не проверенные пользователи. У них и скрыто всё потому, что ничего нет.


 
Читаем внимательно, Я о звёздах:

Походил по профилям фрилансеров, они есть у того, у кого что-то на продаже.
Ну а сетку нужно или переработать, или совсем убрать, она показывает непонятно что, там нет точки отсчёта, чтобы что-то показывать
 
А я о зелёном шестиграннике. Просто ты был ближе вот и показал на твоём профиле. Не нравится удалю.

 
У тебя опыта в два с лишним раза больше моего - так что учи давай нас тут всех. Внимаем :)

 
Та тоже срезали в 2 раза, первый код выложил в 2009 г.

 
Ну, так стараюсь…
 
Перевели в марсианские года, с перспективой

 

Любое изменение устоявшегося сайта с большим посещением - это преступление против человечества. Это мартышкин труд, это выброшенные на ветер деньги, это работа псу под хвост...

Это тоже самое что дверь в подъезде которая открывается справа налево перевесить чтоб открывалась слева направо. Начальник рад - распилил деньги. Жильцы матерятся

Всё правильно, всё хорошо, только паспорта, граждане, нужно носить с собой. )))

Сайт - абсолютно не удобен! Менять его нужно было ещё позавчера! Уровень - 1998-2001 год. 

Такая компания, чуть ли не монополист на рынке, а сайт... То ли руководство не понимает, что сайт - это тоже лицо компании, толи (это уже только лично моё мнение) главный по сайту - пастух (вот ничего против этой специальности не имею!!!), который только начинает разбираться "какую сиську надо тянуть первой". ...

Тут СТОЛЬКО косяков, что MQ лет 5 должно работать только над тем, чтобы их исправить... (Это с учетом что, что у руководства сайтом останется тот самый "пастух"...)

