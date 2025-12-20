Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 39

Как бы в "друзья" добавить галку "показывать присутствие".

Список друзей разрастается -- огромное количество добавляется только для саморекламы.

Но видеть присутствие надо не всех.

Если список "присутствующих" очень большой, то в показе "присутствия" теряется всякий практический смысл.

 
По хорошему этот раздел (список друзей) нужно переделывать. Нужно несколько категорий.

Например:

  • Друзья
  • Покупатели
  • Заказчики
  • Подписчики и т.д. 
Спамеры ещё можно добавить. ))

 
Безусловно.

Но что касается меня, я сейчас новых "друзей" не добавляю именно по одной причине -- они заслоняют своим "присутствием" (их присутствие, конечно, очень важно, но) мне всю информацию о тех, с кем на текущий момент идёт работа и общение.

"Присутствие" -- хорошая и полезная фишка -- но всё хорошо в меру. 

"Не показывать в новостях" галка есть.

А вот галки "не показывать присутствие" нет. 

Или хотя бы галка "помещать вверх списка" -- тогда пусть будет присутствие хоть всех "друзей" одновременно. 

Да, "помещать вверх списка" -- был бы идеальный вариант. 

 
У меня есть хостинг от MQL5.com и теперь мне нужно перенести его на другой аккаунт(старый был удалён),как это можно сделать?
 
с расчётами в сигналах явно не то

 

-- ссылку не даю из-за правил, легко найти по фильтрам 

 
Спасибо, подлечили :)

https://www.mql5.com/ru/signals/127823

 

супер-оперативно поправили -- наверное всего минута прошла

 

-- только считаем: 415+1884,5-766 =1533,5 (это поступило)

-- наличие: 966,71

-- откуда: 13,72% прироста? 

 

Особенности алгоритма, обратная сторона. Провайдер решил эксплуатировать наш алгоритм расчета в свою пользу, пришлось сделать расчет более грубым. Но все равно видно, что реальной прибыли нет.


