Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 52

Новый комментарий
 
куда торопитесь? бывает и месяцами заявка висит.) значит заняты пока люди)
 

с 13 июня висит заявка в сервисдеске #1492157 Описание:  С компа захожу на форум прочитал темы какие-либо. Соответственно они пометились прочитанными. Тут же захожу на форум с мобильника, но теперь темы помечены непрочитанными, хотя новых сообщений в них не появилось. 

Сегодня добавил #1535449 Описание:

 Версия браузера

смартфон на ос андроид, встроенный браузер без названия версии 4.0.4-66N97w

Описание проблемы

при нажатии на кнопку "ответить" открывается окно для написания нового комментария без цитириования поста на который отвечаю

Последовательность действий

нажатие кнопки "ответить"

Полученный результат

пустое окно нового комментария 

Ожидаемый результат

цитирование поста

Дополнительные сведения

ранее все было ок. 

 

Уважаемые разработчики!

Отправлял заявку 5 августа 2016 г., ответа нет до сих пор.

После нескольких дней работы терминала без его выгрузки, происходит постепенное заполнение  памяти под 90%.
Выгрузка торгового робота очистку памяти не производит, помогает только перезагрузка терминала. В торговом роботе используется тиковая история.
Разъясните ситуацию и способ как очистить память программным способом, т.к. в документации не нашел ни какого способа решения проблемы.
ОС Windows 8.1 x64, МТ5 v.1375

Разъясните пожалуйста, так и должно быть?

Заявка ОткрытаНачата: 2016.08.05 05:44#1531706

 
coderex:

Уважаемые разработчики!

Отправлял заявку 5 августа 2016 г., ответа нет до сих пор.

Разъясните пожалуйста, так и должно быть?

Заявка ОткрытаНачата: 2016.08.05 05:44#1531706

Добрый день. Вашей заявкой занимаемся, задали вам дополнительные вопросы в тикете.
 
Alexander:
Добрый день. Вашей заявкой занимаемся, задали вам дополнительные вопросы в тикете.
Заранее спасибо, сегодня вообще жестко получилось, ОЗУ 2гига забилось 98%, а виртуальная память (по дефолту стоит в районе 2 гигов) забилась на 100% :) и это при работе с тиками по четырем валютам на FOREX начиная с понедельника этой недели, опять же если основываться на том, что причина именно в использовании тиковой истории, но почему в менеджере задач, используемая память терминалом находится в районе 300 мбайт?, если бы причина была в торговом роботе, то при его выгрузке, терминал наверное освободил бы память, но память высвобождается пока сам терминал не выгрузишь.
 

Если зайти в Маркет, то видим пару первых строчек продуктов МТ5 маркета -- а под ними номера страниц -- 1я страница, типа, текущая:

 

 

 

Но если навести мышкой на первую цифру, то увидим, что ссылка ведёт не на 1ю страницу продуктов терминала МТ5 -- на страницу продуктов МТ4.

Дальше -- если пойти по цифре 2 -- то откроется 2я страница продуктов маркета -- при этом продукты после первых строчек страницы 1й -- будут пропущены -- и чтобы их все посмотреть -- надо это знать и самостоятельно вернуться на 1ю страницу. 

[Удален]  
Andrey F. Zelinsky:

Если зайти в Маркет, то видим пару первых строчек продуктов МТ5 маркета -- а под ними номера страниц -- 1я страница, типа, текущая:

 

 

 

Но если навести мышкой на первую цифру, то увидим, что ссылка ведёт не на 1ю страницу продуктов терминала МТ5 -- на страницу продуктов МТ4.

Дальше -- если пойти по цифре 2 -- то откроется 2я страница продуктов маркета -- при этом продукты после первых строчек страницы 1й -- будут пропущены -- и чтобы их все посмотреть -- надо это знать и самостоятельно вернуться на 1ю страницу. 

Спасибо за найденную ошибку, обязательно исправим.
 
Alex Key:
Спасибо за найденную ошибку, обязательно исправим.

уточню, как я понимаю, этот момент:

Andrey F. Zelinsky:

Дальше -- если пойти по цифре 2 -- то откроется 2я страница продуктов маркета -- при этом продукты после первых строчек страницы 1й -- будут пропущены -- и чтобы их все посмотреть -- надо это знать и самостоятельно вернуться на 1ю страницу. 

в этой ситуации мы видим только две первые строчки первой страницы (а на странице пусть 10 строчек).

если мы пойдём на цифру 2, то мы по логике должны будем видеть строчку 3,4,5,... (т.е. идёт продолжение просмотра) -- а мы видим сразу строчку 11,12,13,... -- т.е. строчки 3,4,5,...,10 пропускаются (и о них пользователь может и не догадываться)

здесь может быть не должно быть текущей цифры 1 -- она должны быть свободная и переход по цифре 1 -- открывается первая страница со строчками 1,...,10 -- по цифре 2 строчки 11,...,20 и т.д. 

[Удален]  
Andrey F. Zelinsky:

уточню, как я понимаю, этот момент:

в этой ситуации мы видим только две первые строчки первой страницы (а на странице пусть 10 строчек).

если мы пойдём на цифру 2, то мы по логике должны будем видеть строчку 3,4,5,... (т.е. идёт продолжение просмотра) -- а мы видим сразу строчку 11,12,13,... -- т.е. строчки 3,4,5,...,10 пропускаются (и о них пользователь может и не догадываться)

здесь может быть не должно быть текущей цифры 1 -- она должны быть свободная и переход по цифре 1 -- открывается первая страница со строчками 1,...,10 -- по цифре 2 строчки 11,...,20 и т.д. 

Найденная ошибка уже исправлена, обновление будет доступно после выкладки сайта.

А вот ваше пояснение не совсем понятно. Пожалуйста, напишите заявку с Сервисдеск с поясняющими скриншотами.

 
Alex Key:

Найденная ошибка уже исправлена, обновление будет доступно после выкладки сайта.

А вот ваше пояснение не совсем понятно. Пожалуйста, напишите заявку с Сервисдеск с поясняющими скриншотами.

Показал на четырёх последовательный сриншотах (мелковато чуток текстовка, если мелко, то могу перерисовать) -- само предложение на последнем скрине:

 

 

 

 

1...454647484950515253545556575859...212
Новый комментарий