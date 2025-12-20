Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 52
с 13 июня висит заявка в сервисдеске #1492157 Описание: С компа захожу на форум прочитал темы какие-либо. Соответственно они пометились прочитанными. Тут же захожу на форум с мобильника, но теперь темы помечены непрочитанными, хотя новых сообщений в них не появилось.
Сегодня добавил #1535449 Описание:
Версия браузера
смартфон на ос андроид, встроенный браузер без названия версии 4.0.4-66N97w
Описание проблемы
при нажатии на кнопку "ответить" открывается окно для написания нового комментария без цитириования поста на который отвечаю
Последовательность действий
нажатие кнопки "ответить"
Полученный результат
пустое окно нового комментария
Ожидаемый результат
цитирование поста
Дополнительные сведения
ранее все было ок.
Уважаемые разработчики!
Отправлял заявку 5 августа 2016 г., ответа нет до сих пор.
Разъясните пожалуйста, так и должно быть?
Заявка Открыта, Начата: 2016.08.05 05:44, #1531706
Добрый день. Вашей заявкой занимаемся, задали вам дополнительные вопросы в тикете.
Если зайти в Маркет, то видим пару первых строчек продуктов МТ5 маркета -- а под ними номера страниц -- 1я страница, типа, текущая:
Но если навести мышкой на первую цифру, то увидим, что ссылка ведёт не на 1ю страницу продуктов терминала МТ5 -- на страницу продуктов МТ4.
Дальше -- если пойти по цифре 2 -- то откроется 2я страница продуктов маркета -- при этом продукты после первых строчек страницы 1й -- будут пропущены -- и чтобы их все посмотреть -- надо это знать и самостоятельно вернуться на 1ю страницу.
Спасибо за найденную ошибку, обязательно исправим.
уточню, как я понимаю, этот момент:
Дальше -- если пойти по цифре 2 -- то откроется 2я страница продуктов маркета -- при этом продукты после первых строчек страницы 1й -- будут пропущены -- и чтобы их все посмотреть -- надо это знать и самостоятельно вернуться на 1ю страницу.
в этой ситуации мы видим только две первые строчки первой страницы (а на странице пусть 10 строчек).
если мы пойдём на цифру 2, то мы по логике должны будем видеть строчку 3,4,5,... (т.е. идёт продолжение просмотра) -- а мы видим сразу строчку 11,12,13,... -- т.е. строчки 3,4,5,...,10 пропускаются (и о них пользователь может и не догадываться)
здесь может быть не должно быть текущей цифры 1 -- она должны быть свободная и переход по цифре 1 -- открывается первая страница со строчками 1,...,10 -- по цифре 2 строчки 11,...,20 и т.д.
Найденная ошибка уже исправлена, обновление будет доступно после выкладки сайта.
А вот ваше пояснение не совсем понятно. Пожалуйста, напишите заявку с Сервисдеск с поясняющими скриншотами.
Найденная ошибка уже исправлена, обновление будет доступно после выкладки сайта.
А вот ваше пояснение не совсем понятно. Пожалуйста, напишите заявку с Сервисдеск с поясняющими скриншотами.
Показал на четырёх последовательный сриншотах (мелковато чуток текстовка, если мелко, то могу перерисовать) -- само предложение на последнем скрине: