Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 109

Artyom Trishkin:

Вот тут не в курсе.

Всё таки вы оказались правы - ошибки нет, есть моя не внимательность!

 
Vadim Konyaev:

Билд 2160, Ubuntu 19.04

...

или Убунту не считается?))

Понимаю что количество людей, которые сидят за ридерами, за ридером которые выполняют в данный момент функцию моника или за мониками Dasung не большой %, но все же. Во фрилансе в обсуждении проекта вообще не видно кнопки отправить(сообщение). Надо бы поправить
 

Заказчик создал работу за 30$ затем увеличил стоимост до 40$

после того как работа была закрыта на мой счет будет зачисленно 30.12$ а должно быть 36$

https://www.mql5.com/ru/job/106159

@Rashid Umarov 

I already have a robot on moving average that i'm regulary using. I want to add on it 2 condition filters to select better the entries. 1) There is already one filter that doesn't allow to open a trade if the price is too close to the slower moving average, i...
 
Aleksei Beliakov:

Спасибо за сообщение, разбираемся.

Сейчас во всех сервисах цены и расчеты должны производиться с учетом НДС (VAT) для покупателей из Евросоюза. В данном случае (в вашей работе) есть ошибка, будем исправлять показ цен.

 

@MetaQuotes Support

Пожалуйста, обратите внимание на тикет  #2450641. 

Вопрос очень актуальный в связи с отсутствием ePayments.

 

@MetaQuotes Support

Тикет в Сервисдеске: #2453403 - почти 6 дней без ответа. Подскажите, что делать? Ждать?

 

@MetaQuotes Support

Тикет #2453728 с 27.09 Когда ожидать ответ?

Aleksei Beliakov:

стало еще страннее

https://www.mql5.com/en/job/106309/discussion?id=497637

Клиент платит 150 и свой НДС. 
Вы получаете 150 минус комиссия сервиса. 
 
точно спасибо

