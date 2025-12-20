Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 109
Вот тут не в курсе.
Всё таки вы оказались правы - ошибки нет, есть моя не внимательность!
Билд 2160, Ubuntu 19.04
...
или Убунту не считается?))
Заказчик создал работу за 30$ затем увеличил стоимост до 40$
после того как работа была закрыта на мой счет будет зачисленно 30.12$ а должно быть 36$
https://www.mql5.com/ru/job/106159
@Rashid Umarov
Спасибо за сообщение, разбираемся.
Сейчас во всех сервисах цены и расчеты должны производиться с учетом НДС (VAT) для покупателей из Евросоюза. В данном случае (в вашей работе) есть ошибка, будем исправлять показ цен.
@MetaQuotes Support
Пожалуйста, обратите внимание на тикет #2450641.
Вопрос очень актуальный в связи с отсутствием ePayments.
@MetaQuotes Support
Тикет в Сервисдеске: #2453403 - почти 6 дней без ответа. Подскажите, что делать? Ждать?
@MetaQuotes Support
Тикет #2453728 с 27.09 Когда ожидать ответ?
стало еще страннее
https://www.mql5.com/en/job/106309/discussion?id=497637
Клиент платит 150 и свой НДС.
точно спасибо