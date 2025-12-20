Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 188

Новый комментарий
[Удален]  


Круто!

 
Evgeny Belyaev #:

Это защита от недобросовестных продавцов. Наклепал гралей, есть 5 аккаунтов и черпай бесконечный профит.

Нарушил, забанили , есть другой аккаунт...

Не принимай лично на себя, такие правила.

У него другая же ситуация. Там из родственников только 1 пытается стать продавцом, как я понимаю.

[Удален]  
PapaYozh #:

У него другая же ситуация. Там из родственников только 1 пытается стать продавцом, как я понимаю.

Правильно понимаешь.

 
Olga Kukharetc #:
Удаляйте мой аккаунт отсюда.

Вы зачем хотите зарегистьироваться продавцом? Вы же не читаете, что вам пишут в Сервисдеске.

Завтра удалим аккаунт, чтобы успели прочитать.

[Удален]  
MetaQuotes #:

Вы зачем хотите зарегистьироваться продавцом? Вы же не читаете, что вам пишут в Сервисдеске.

Завтра удалим аккаунт, чтобы успели прочитать.

Читали внимательно:

.

Удаляйте.

[Удален]  
MetaQuotes #:

Вы зачем хотите зарегистьироваться продавцом? Вы же не читаете, что вам пишут в Сервисдеске.

Завтра удалим аккаунт, чтобы успели прочитать.

Удаляйте.

 
Олег avtomat #:

Читали внимательно:

.

Удаляйте.

Это не Сервисдеск. Нет смысла продолжать.

Удалили.

 

Обратил сегодня внимание, что при оптимизации не использует проц, хотя это включено.

Стало уже намного лучше, стал использовать лучше ресурсы сети mql5 и больше данных туда отправлять. Но вот почему он на свой проц не отправил после того как прошел первые проходы?

 
Alexandr Gavrilin #:

Обратил сегодня внимание, что при оптимизации не использует проц, хотя это включено.

Стало уже намного лучше, стал использовать лучше ресурсы сети mql5 и больше данных туда отправлять. Но вот почему он на свой проц не отправил после того как прошел первые проходы?

Они закончили считать свою порцию и ожидают, пока закончит клауд.

Перераспределение задач не идеальное.

 

Почему-то перестали подключаться сигналы: пишет  Не удалась авторизация. Пожалуйста, проверьте данные торгового счета.

Проверил инвест пароль, по которому подключен все работает, но у вас не цепляется сигнал к нему.

1...181182183184185186187188189190191192193194195...212
Новый комментарий