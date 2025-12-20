Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 188
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Круто!
Это защита от недобросовестных продавцов. Наклепал гралей, есть 5 аккаунтов и черпай бесконечный профит.
Нарушил, забанили , есть другой аккаунт...
Не принимай лично на себя, такие правила.
У него другая же ситуация. Там из родственников только 1 пытается стать продавцом, как я понимаю.
У него другая же ситуация. Там из родственников только 1 пытается стать продавцом, как я понимаю.
Правильно понимаешь.
Удаляйте мой аккаунт отсюда.
Вы зачем хотите зарегистьироваться продавцом? Вы же не читаете, что вам пишут в Сервисдеске.
Завтра удалим аккаунт, чтобы успели прочитать.
Вы зачем хотите зарегистьироваться продавцом? Вы же не читаете, что вам пишут в Сервисдеске.
Завтра удалим аккаунт, чтобы успели прочитать.
Читали внимательно:
.
Удаляйте.
Вы зачем хотите зарегистьироваться продавцом? Вы же не читаете, что вам пишут в Сервисдеске.
Завтра удалим аккаунт, чтобы успели прочитать.
Удаляйте.
Читали внимательно:
.
Удаляйте.
Это не Сервисдеск. Нет смысла продолжать.
Удалили.
Обратил сегодня внимание, что при оптимизации не использует проц, хотя это включено.
Стало уже намного лучше, стал использовать лучше ресурсы сети mql5 и больше данных туда отправлять. Но вот почему он на свой проц не отправил после того как прошел первые проходы?
Обратил сегодня внимание, что при оптимизации не использует проц, хотя это включено.
Стало уже намного лучше, стал использовать лучше ресурсы сети mql5 и больше данных туда отправлять. Но вот почему он на свой проц не отправил после того как прошел первые проходы?
Они закончили считать свою порцию и ожидают, пока закончит клауд.
Перераспределение задач не идеальное.
Почему-то перестали подключаться сигналы: пишет Не удалась авторизация. Пожалуйста, проверьте данные торгового счета.
Проверил инвест пароль, по которому подключен все работает, но у вас не цепляется сигнал к нему.