Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 157
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.
Читаем внимательно: ... язык программ не поддерживающих Юникод
Читаем внимательно: ... язык программ не поддерживающих Юникод
.
.
Вот теперь все правильно.
Вот теперь все правильно.
сказали, как будь-то помогли решить вопрос ))
сказали, как будь-то помогли решить вопрос ))
Настройки операционной системы правильные. Теперь следующий этап: покажите код, так как нужно понять что именно Вы там делаете.
попытался написать сообщение через терминал(МТ4 build 1320) на кириллице. Получилось то что получилось )
Аналогично. Так отображается 'привет'
Настройки операционной системы правильные. Теперь следующий этап: покажите код, так как нужно понять что именно Вы там делаете.
код тут не причем.
пишу в чат который в терминале в правом верхнем углу
Здравствуйте, у пользователя странная проблема.
Только что видел в en ветке такое-же. Подробностей нет.
Здравствуйте, у пользователя странная проблема.
Не знаю - тот или не тот, но у одного товарища есть такое на одном из его сторонних VPS.
У него две ветки на англ форуме -
и
Я ему посоветовал сделать следующее (без установки, а просто удалить там два файла, и потом посмотреть во вкладке на дату):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
qweas, 2021.01.18 14:40
попробую так сделать
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
Sergey Golubev, 2021.01.18 16:11
...
Если, товарищ сообщит больше подробностей (стриншоты логина во вкладке Сообщество; скриншот его профиля отсюда где этот продукт; скриншот с Метатрейдера 5 с вкладки Purchased; информацию о OS, которая стоит на том VPS - данные из Журнала с МТ5; и может что еще) - то можно что-то еще посоветовать (может, у него там 32-битный VPS, а стоит там MT5 как я понял из его постов).