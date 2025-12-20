Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 157

Новый комментарий
 
Alexandr Bryzgalov:

.

Читаем внимательно: ...  язык программ не поддерживающих Юникод

 
Vladimir Karputov:

Читаем внимательно: ...  язык программ не поддерживающих Юникод

.

 
Alexandr Bryzgalov:

.

Вот теперь все правильно.

 
Vladimir Karputov:

Вот теперь все правильно.

сказали, как будь-то помогли решить вопрос ))


 
Alexandr Bryzgalov:

сказали, как будь-то помогли решить вопрос ))


Настройки операционной системы правильные. Теперь следующий этап: покажите код, так как нужно понять что именно Вы там делаете.

 
Alexandr Bryzgalov:

попытался написать сообщение через терминал(МТ4 build 1320) на кириллице. Получилось то что получилось )



Аналогично. Так отображается 'привет'


 
Vladimir Karputov:

Настройки операционной системы правильные. Теперь следующий этап: покажите код, так как нужно понять что именно Вы там делаете.

код тут не причем. 

пишу в чат который в терминале в правом верхнем углу

 
Здравствуйте, у пользователя странная проблема. 
После перестановки Windows у него показывает аренда до 1970 года, (хотя все есть) и соответственно программа не работает. 
Попросил его обратится в сервисдеск, но он говорит, что проблема не решаемо. 
У кого-то были похожие проблемы ? 
Rent til 1970.
 
Vladislav Andruschenko:
Здравствуйте, у пользователя странная проблема. 
После перестановки Windows у него показывает аренда до 1970 года, (хотя все есть) и соответственно программа не работает. 
Попросил его обратится в сервисдеск, но он говорит, что проблема не решаемо. 
У кого-то были похожие проблемы ? 
Rent til 1970.

Только что видел в en ветке такое-же. Подробностей нет.

 
Vladislav Andruschenko:
Здравствуйте, у пользователя странная проблема. 
После перестановки Windows у него показывает аренда до 1970 года, (хотя все есть) и соответственно программа не работает. 
Попросил его обратится в сервисдеск, но он говорит, что проблема не решаемо. 
У кого-то были похожие проблемы ? 
Rent til 1970.

Не знаю - тот или не тот, но у одного товарища есть такое на одном из его сторонних VPS.
У него две ветки на англ форуме -

Я ему посоветовал сделать следующее (без установки, а просто удалить там два файла, и потом посмотреть во вкладке на дату):

Если, товарищ сообщит больше подробностей (стриншоты логина во вкладке Сообщество; скриншот его профиля отсюда где этот продукт; скриншот с Метатрейдера 5 с вкладки Purchased; информацию о OS, которая стоит на том VPS - данные из Журнала с МТ5; и может что еще) - то можно что-то еще посоветовать (может, у него там 32-битный VPS, а стоит там MT5 как я понял из его постов).


Wrong (old) date showing for expiry of Expert Advisor Rental period - cannot fix
Wrong (old) date showing for expiry of Expert Advisor Rental period - cannot fix
  • 2021.02.12
  • www.mql5.com
Hi all, Ive got this problem that is causing me a great headache, for some reason ALL new installs of MT5 show wrong (1970 date) of expiry asking m...
1...150151152153154155156157158159160161162163164...212
Новый комментарий