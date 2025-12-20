Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 174

Aleksei Beliakov:

В общем два заказчика создали работу с одинаковым именем я хз как так у них получилось. 

я заметил это так как у меня работ в процессе 0 нашол работу только через платежи.


Здесь нет уникальных слов. 
 
Vladislav Andruschenko:
Здесь нет уникальных слов. 
Чего нет?
 
Aleksei Beliakov:
Чего нет?
Нет уникальных слов. 
Стандартное название задания на переделку готового эксперта. 
Неудивительно, что названия одинаковые, почти. 
 
Aleksei Beliakov:

не отображается количество заказов на исполнении 

при этом у меня один заказ на исполнении

 
Denis Nikolaev:

починили, спасибо

 
MT5 не загружаются следующие индикаторы из библиотеки: XXDPOCandles 2018.12.03;  XXDPO 2011.10.13;  JRSX Candle  2015.04.14
 

Уже не один раз заказчики пишут, что не могут завершить работу якобы потому, что я не подтвердил шаг "демонстрация", хотя это не так.


пожалуйста посмотрите.

 
Arkadii Zagorulko:

Нужно обновить страницу.

Да, это мелкий баг.

 
Vitaly Muzichenko:

Вряд ли. Сомневаюсь, что со вчерашнего дня заказчик не закрывал страницу в браузере. 

 
Arkadii Zagorulko:

У меня никогда не закрывается до завершения последнего этапа.

Ну а там, кто его знает причину.

