Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 174
В общем два заказчика создали работу с одинаковым именем я хз как так у них получилось.
я заметил это так как у меня работ в процессе 0 нашол работу только через платежи.
Здесь нет уникальных слов.
Чего нет?
не отображается количество заказов на исполнении
при этом у меня один заказ на исполнении
починили, спасибо
Уже не один раз заказчики пишут, что не могут завершить работу якобы потому, что я не подтвердил шаг "демонстрация", хотя это не так.
пожалуйста посмотрите.
Нужно обновить страницу.
Да, это мелкий баг.
Вряд ли. Сомневаюсь, что со вчерашнего дня заказчик не закрывал страницу в браузере.
У меня никогда не закрывается до завершения последнего этапа.
Ну а там, кто его знает причину.