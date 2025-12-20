Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 182
во Фрилансе час назад накрылись все вложения, картинки -- не открываются, ошибка 404
+++
Наиболее подходит эта причина:
Исправили. Извините за неудобства
Заработало, благодарен )
Заявка #3190218. Фин.операции ограничены.
После пополнения счета на 163$ произошла блокировка. Обращение открыто вчера и еще не прошло 48 часов, которое указано в автоматическом ответе, но я не верю ни в какие 48 часов.
После прочтения многих сообщений на этом форуме, поняла, что ждать скорого решения - бессмысленно. Люди неделями, иногда месяцами ждут решения своих проблем. Не в каждом случае понятно была решена проблема в итоге или нет. Больше всего удивляет реакция старожилов форума, где они каждый раз пишут, что "это обычная ситуация", "вы где-то нарушили правила, сами виноваты". Скорее всего так и есть. VPN, а может еще что-то о чем я пока не знаю.
Самое смешное в этом, что после того как мою заявку проигнорируют сполна и в какой-то момент(надеюсь), все же, разблокируют средства, я оплачу работу программиста на 120$, а 40$ отдам комиссию для MetaQuotes. То есть треть самой работы разработчика. И я задаюсь вопросом - За что? За сервис, полагаю. За гнилую системность.
Если на этом сайте такая ситуация является "обычной", как пишут старожилы, выберите наиболее частые ошибки/нарушения в красный квадрат, перед тем, как человек пополнит свой счет. Предупредите новых пользователей сервиса наглядно, как для дебилов, но с толком.
А ваши правила читают только тогда, когда "обычная ситуация" уже произошла. И это не потому что пользователи полные кретины, а потому что к самому слову MetaQuotes, за столько лет существования программного обеспечения, неограниченный лимит доверия. И кажется, что ситуация, когда что-то пойдет не так, просто невозможна.
Для кого-то 163$ - не деньги. Но, для меня это не так. Работа того разработчика мне нужна сейчас.
Спасибо всем, кто дочитал.
Если Вы действительно заходили через обычный IP, а потом через VPN пополнили свой счёт - это да, со стороны мониторинга смотрится очень подозрительно.
Вы знаете, наверное, погорячилась. Потому что проблему уже полностью решили. Быстро ответили, отправила несколько скриншотов и все готово.
Здравствуйте, разработчики!
Сегодня жена моя зарегистрировалась здесь.
Попыталась здесь зарегистрироваться продавцом (для сигнала).
Но при отправке сканов паспорта был получен такой вот ответ:
При этом все данные отчётливо видны и не заслонены посторонними предметами. Тип и страна документов выбраны правильно.
Подобных претензий к качеству документов нигде в других компаниях при регистрации не возникало.
Так может быть надо поискать проблему в вашем "опознавальщике".
Возможна ли отправка вам сканов паспорта по почте?