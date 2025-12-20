Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 70

Новый комментарий
Ivan Butko:

На мой вопрос "можно ли массово добавлять в друзья для меркантильных целей" в сервисе ответили, что за массовое добавление друзей аккаунт будет заблокирован. 

Но как тогда ко мне в друзья стучатся те, у кого по 4000(!) друзей! И постят каждый день свои продукты у меня в ленте.

Извините, я бы тоже не против был постить себя у 4000 друзей.

Заблокируйте их в ленте и все.
 
Alexey Kozitsyn:
Заблокируйте их в ленте и все.

Мне любопытен сам факт. На практике, получается, что не банят...

 
Ivan Butko:

Массово добавлять в друзья можно. Только паузы нужно выдерживать, 4000 за раз не добавишь.

Но не думайте, что кто-то будет читать вашу рекламу, первое же объявление станет поводом для скрытия вас из ленты.

 
Ivan Butko:

У меня пастись можно))).. я блокирую только спамщиков.. за все время это был только один....

 

И вопрос опять к разработчикам что с сигналом и какие действия производятся в отношении благоприятного разрешения ситуации

 
 
 
 
 
