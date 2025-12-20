Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 19

Новый комментарий
 
luckynick1981:
спасибо за быстрый ответ, я этого не знал, век жыви- век учись.)))
Только вот как только сделал сигнал платным сразу же невезуха у него пошла.
 
Добрый день. Не могли бы Вы обратить внимание на сигнал Billionaire Way. Я подписана на сигнал давно. До сих пор все работало нормально. Сегодня с утра при входе в терминал появилось сообщение о синхронизации и что-то про принятие рисков. Я нажала кнопку ОК и согласие с рисками, но сигнал перестал работать. Я отписалась от сигнала, подписалась снова, закрывала и открывала терминал, перезагружала компьютер, бесполезно. Сигнал не работает, хотя подписка в списке подписок активна и  в терминале во вкладке Сигналы тоже корректно заполнена вся информация. Судя по отзывам к сигналу это произошло не только со мной, а со всеми подписчиками, во всяком случае на Альпари и РобоФорексе. Судя по тому что количество подписок сокращается с каждой минутой, что-то не в порядке с самим сигналом. Разберитесь пожалуйста. Сигнал не плохой, не хотелось бы потерять его.
 

Добрый день,  1) днём сигнал просто отключился и сайт ваш упал. Ушёл в -

2) Найдите на картинках хоть одно совпадение,  понимаю небольшие задержки, но не так же. Или это нормально?  Разница в открытии у некоторых 1.5 часа, там же в настройках стоит максимум 1 спред.


 
fitcher:

Добрый день,  1) днём сигнал просто отключился и сайт ваш упал. Ушёл в -

2) Найдите на картинках хоть одно совпадение,  понимаю небольшие задержки, но не так же. Или это нормально?  Разница в открытии у некоторых 1.5 часа, там же в настройках стоит максимум 1 спред.

Вы бы на картинках заоодно время и лоты бы показали, что бы можно было сделки соотнести. Или стрелками бы показали какая сделка у провайдера соответствует вашей. Название и линк на сигнал не помешали бы.
 
paladin800:
Вы бы на картинках заоодно время и лоты бы показали, что бы можно было сделки соотнести. Или стрелками бы показали какая сделка у провайдера соответствует вашей. Название и линк на сигнал не помешали бы.
так видно же, gbpusd разница в 40 пунктов везде
 
fitcher:
так видно же, gbpusd разница в 40 пунктов везде

В тот момент когда вы подписывались на сигнал были ли открыты позиции у провайдера по USDCHF и GBPUSD? Если уже были (а скорей всего так и было), то в момент подписки на вашем счёте сразу же открылись по ним позиции по текущей цене а не по цене, по которой провайдер их открыл ДО вашей подписки. Поэтому мне и интересно увидеть время открывия позиций у провайдера и у вас чтоб сравнить.

По мне так одним из существенных недостатков "Сигналов" является то, что в момент подписки сразу же открываются (синхронизируются) позиции если они уже открыты у провайдера. Надо дать возможность чтобы копировались только новые позиции, а текущие игнорировать. 

 

У него не было открытых позиций. И кстати почему все ордеры 0.01 ? баланс позволяет и больше.

2013.11.08 20:59:22    '53629': Signal - different specification of symbol EURGBP, signal provider has maximal volume 100.00, subscriber has 20.00  вот такие ошибки вылезают на все пары.

Сейчас время покажу, сегодня опять такая же ерунда. Фрешфорекс меня вежливо послал


 


Это сигнал SuperDollar,

 
paladin800:

В тот момент когда вы подписывались на сигнал были ли открыты позиции у провайдера по USDCHF и GBPUSD? Если уже были (а скорей всего так и было), то в момент подписки на вашем счёте сразу же открылись по ним позиции по текущей цене а не по цене, по которой провайдер их открыл ДО вашей подписки. Поэтому мне и интересно увидеть время открывия позиций у провайдера и у вас чтоб сравнить.

По мне так одним из существенных недостатков "Сигналов" является то, что в момент подписки сразу же открываются (синхронизируются) позиции если они уже открыты у провайдера. Надо дать возможность чтобы копировались только новые позиции, а текущие игнорировать. 

Я догадался до этого и проверил перед синхронизацией что там у него,  было 2 позиции но мы их уже давно закрыли.  Что тогда значит исполнять в пределах 0.5 спредов ( в настройках) ?
 
fitcher:


Это сигнал SuperDollar,

Тогда скорей всего косяк со стороны брокера.
1...121314151617181920212223242526...212
Новый комментарий