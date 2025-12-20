Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 19
спасибо за быстрый ответ, я этого не знал, век жыви- век учись.)))
Добрый день, 1) днём сигнал просто отключился и сайт ваш упал. Ушёл в -
2) Найдите на картинках хоть одно совпадение, понимаю небольшие задержки, но не так же. Или это нормально? Разница в открытии у некоторых 1.5 часа, там же в настройках стоит максимум 1 спред.
Вы бы на картинках заоодно время и лоты бы показали, что бы можно было сделки соотнести. Или стрелками бы показали какая сделка у провайдера соответствует вашей. Название и линк на сигнал не помешали бы.
так видно же, gbpusd разница в 40 пунктов везде
В тот момент когда вы подписывались на сигнал были ли открыты позиции у провайдера по USDCHF и GBPUSD? Если уже были (а скорей всего так и было), то в момент подписки на вашем счёте сразу же открылись по ним позиции по текущей цене а не по цене, по которой провайдер их открыл ДО вашей подписки. Поэтому мне и интересно увидеть время открывия позиций у провайдера и у вас чтоб сравнить.
По мне так одним из существенных недостатков "Сигналов" является то, что в момент подписки сразу же открываются (синхронизируются) позиции если они уже открыты у провайдера. Надо дать возможность чтобы копировались только новые позиции, а текущие игнорировать.
У него не было открытых позиций. И кстати почему все ордеры 0.01 ? баланс позволяет и больше.
2013.11.08 20:59:22 '53629': Signal - different specification of symbol EURGBP, signal provider has maximal volume 100.00, subscriber has 20.00 вот такие ошибки вылезают на все пары.
Сейчас время покажу, сегодня опять такая же ерунда. Фрешфорекс меня вежливо послал
Это сигнал SuperDollar,
