Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 54
Размер скриншота? Расширение скриншота? Как именно Вы сохраняете скриншот - вот здесь всегда кроется ошибка.
Добавлено. Сохраняйте в формате PNG и выдерживайте размер 640*480 - и проблем не будет. Вот этот скриншот вставился с первого раза:
Взгляните...
Конечно ошибка: размер скриншота должен быть 640*480.
Я по ошибке взял не тот скрин 800x600 и поставил на публикацию в CodeBase. Вставился нормально, только модератор попросил заменить не больше 750 по ширине.
Может изменены требования?
Для кодобазы требования к рисункам такие:
Все изображения не должны превышать 750 пикселей в ширину.
Увидеть требования к рисункам в кодобазе можно так: зайти в свой код, далее пункт "Оформление текста" и там будет описание:
И ещё -- если зайти в профиль на "Все сообщения" -- то номер текущей страницы не выделен фоном, выделение номера страницы немного просматривается, а вот выделения фоном нет:
Открыл демо счет в Альпари. В терминале нашел подписчика, жму подписаться, выбираю способ оплаты. В ответ пишет "подписка не удалась" (при выборе любого способа оплаты). Что я делаю неправильно?
В сообщениях о покупке написано: 2016.11.08 19:59:58.288 '9864373': Signal - error purchasing product [233853] - broker enabled only own signals
Открыл новый демо счет на FxOpen. При нажатии подписаться на сигналы на сайте, выскакивает банер загрузить Метатрейдер 4. (До этого я вводил путь расположение файла exe терминала от Альпари) . И теперь при открытии Метатрейдера у меня всегда
теперь загружает терминал от Альпари , который не работает с моим сигналом. Как отключить привязку от Метатрейдера Альпари?
Кто посоветует брокера, который работает с сигналами отсюда?