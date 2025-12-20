Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 54

Karputov Vladimir:

Размер скриншота? Расширение скриншота? Как именно Вы сохраняете скриншот - вот здесь всегда кроется ошибка.

 

Добавлено. Сохраняйте в формате PNG и выдерживайте размер 640*480 - и проблем не будет. Вот этот скриншот вставился с первого раза:

 

Файлы:
EURUSDM1.png  25 kb
 
Larisa Medvedeva:
Я так и делаю. В формате и в размере 640х480 прямо из терминала...
 
Спасибо. Получилось...
 
Я по ошибке взял не тот скрин 800x600 и поставил на публикацию в CodeBase. Вставился нормально, только модератор попросил заменить не больше 750 по ширине.

Может изменены требования?

 
Для кодобазы требования к рисункам такие: 

Все изображения не должны превышать 750 пикселей в ширину.  

Увидеть требования к рисункам в кодобазе можно так: зайти в свой код, далее пункт "Оформление текста" и там будет описание:

Требования к рисункам в кодобазе 

 
И ещё -- если зайти в профиль на "Все сообщения" -- то номер текущей страницы не выделен фоном, выделение номера страницы немного просматривается, а вот выделения фоном нет:

 

подтверждаю, напрягает при поиске по страницам, нужно сделать фон темнее
 

Открыл демо счет в Альпари. В терминале нашел подписчика, жму подписаться, выбираю способ оплаты. В ответ пишет "подписка не удалась" (при выборе любого способа оплаты). Что я делаю неправильно?

В сообщениях о покупке написано: 2016.11.08 19:59:58.288    '9864373': Signal - error purchasing product [233853] - broker enabled only own signals

Файлы:
skrin.png  161 kb
 
Похоже что можно подписаться только на сигналы со счетов этого же брокера.
 

Открыл новый демо счет на FxOpen. При нажатии подписаться на сигналы на сайте, выскакивает банер загрузить Метатрейдер 4. (До этого я вводил путь расположение файла exe терминала от Альпари) . И теперь при открытии Метатрейдера у меня всегда

теперь загружает терминал от Альпари , который не работает с моим сигналом. Как отключить привязку от Метатрейдера  Альпари?


Кто посоветует брокера, который работает с сигналами отсюда?

