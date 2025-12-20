Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 26
с рейтингом явно что-то не так...
Видать форум настраивают или формулу рейтинга корректируют. И, вообще, "+" 17 пунктов, "-" 17 пунктов - какая разница.
Разница в том, что Вы к сервисдеск не имеете никакого отношения -- и в причинах скачков рейтинга также не в курсе.
Дело не в пунктах -- а в определённости -- отметил "особенность скачка" -- написал -- пусть сервисдеск сам решает "есть разница или нет".
с рейтингом явно что-то не так -- вообще сегодня на форуме ничего не писал, не создавал -- уже рейтинг на 17 пунктов вырос
это за вчера
за вчера было в полночь -- 20101
а за ничего не деланье сегодня -- стало 20118
ну обрати внимени, что все твои последние посты не дают рейтинг.
так что все что напостишь сегодня - засчитают позже.
судя по наблюдениям -- с недавнего времени -- рейтинг меняется не динамично (как раньше), а через определённое время -- пару-тройку раз в сутки.
было обновление в полночь -- захватило "вчера".
было обновление в часов 10-11 сегодня -- захватило "сегодня утро".
а то что пишу сейчас -- учтётся следующим обновлением.
вот такая забава.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Renat, 2014.04.09 20:58
За сообщения в форуме бонусы начисляются.
Возможно, вы спутали с чем-то другим. Еще важно, что теперь пересчет рейтинга не в рилтайме, а раз в сутки, чтобы проводить полный сквозной аудит.
решил сам себя найти на форуме и в обще везде, много интересного о себе узнал: где бываю, с кем общаюсь... ;0))
в чём причина
Нужно так искать