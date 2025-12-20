Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 26

abolk:
с рейтингом явно что-то не так...
У мну в последнее время он плавает, как спред... на тонком рынке наверное рейтинг расширяет диапазон возможных значений :-)
 
barabashkakvn:
Видать форум настраивают или формулу рейтинга корректируют. И, вообще, "+" 17 пунктов, "-" 17 пунктов - какая разница.

Разница в том, что Вы к сервисдеск не имеете никакого отношения -- и в причинах скачков рейтинга также не в курсе.

Дело не в пунктах -- а в определённости -- отметил "особенность скачка" -- написал -- пусть сервисдеск сам решает "есть разница или нет".

 
abolk:

Разница в том, что Вы к сервисдеск не имеете никакого отношения -- и в причинах скачков рейтинга также не в курсе.

Дело не в пунктах -- а в определённости -- отметил "особенность скачка" -- написал -- пусть сервисдеск сам решает "есть разница или нет".

Это форум. На форуме всё что в открытом доступе подлежит обсуждению. Здесь каждый может высказывать своё мнение или просить помощи.
 
abolk:
с рейтингом явно что-то не так -- вообще сегодня на форуме ничего не писал, не создавал -- уже рейтинг на 17 пунктов вырос
это за вчера
 
sergeev:
это за вчера

за вчера было в полночь -- 20101

а за ничего не деланье сегодня -- стало 20118 

 

ну обрати внимени, что все твои последние посты не дают рейтинг.

так что все что напостишь сегодня  - засчитают позже.

 
sergeev:

ну обрати внимени, что все твои последние посты не дают рейтинг.

так что все что напостишь сегодня  - засчитают позже.

судя по наблюдениям -- с недавнего времени -- рейтинг меняется не динамично (как раньше), а через определённое время -- пару-тройку раз в сутки.

было обновление в полночь -- захватило "вчера".

было обновление в часов 10-11 сегодня -- захватило "сегодня утро".

а то что пишу сейчас -- учтётся следующим обновлением.

вот такая забава. 

 
abolk:

судя по наблюдениям -- с недавнего времени -- рейтинг меняется не динамично (как раньше), а через определённое время -- пару-тройку раз в сутки.

было обновление в полночь -- захватило "вчера".

было обновление в часов 10-11 сегодня -- захватило "сегодня утро".

а то что пишу сейчас -- учтётся следующим обновлением.

вот такая забава. 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Renat, 2014.04.09 20:58

За сообщения в форуме бонусы начисляются.

Возможно, вы спутали с чем-то другим. Еще важно, что теперь пересчет рейтинга не в рилтайме, а раз в сутки, чтобы проводить полный сквозной аудит.

 


 

решил сам себя найти на форуме и в обще везде, много интересного о себе узнал: где бываю, с кем общаюсь... ;0))

в чём причина


 
SEVER11:

решил сам себя найти на форуме и в обще везде, много интересного о себе узнал: где бываю, с кем общаюсь... ;0))

в чём причина


Нужно так искать

sever11

