Доброго времени суток! Не получается сохранить больше одного скриншота к продукту, требование к ним соблюдены. В чем может быть дело? Загружаются все скриншоты, но после сохранения остается только один, который на первом месте был.
 

Доброго времени суток! Что-то непонятное и удивительное с терминалом... после отключения автоторговли продолжает выставлять отложенные ордера т.е. минуя запрет на торговлю...

2021.09.06 01:59:48.583 Experts automated trading is enabled
2021.09.06 01:59:48.948 Experts automated trading is disabled
2021.09.06 01:59:50.404 Experts automated trading is enabled
2021.09.06 01:59:51.773 Experts automated trading is disabled
2021.09.06 01:59:56.847 Trades  '5167674': cancel order #247929922 buy stop 0.02 EURUSD at 1.18830 sl: 1.18780 tp: 1.18970
2021.09.06 01:59:56.916 Trades  '5167674': accepted cancel order #247929922 buy stop 0.02 EURUSD at 1.18830 sl: 1.18780 tp: 1.18970
2021.09.06 01:59:56.995 Trades  '5167674': cancel #247929922 buy stop 0.02 EURUSD at 1.18830 done in 150.027 ms
2021.09.06 01:59:57.911 Trades  '5167674': cancel order #247929921 buy stop 0.02 EURUSD at 1.18830 sl: 1.18780 tp: 1.18970
2021.09.06 01:59:57.979 Trades  '5167674': accepted cancel order #247929921 buy stop 0.02 EURUSD at 1.18830 sl: 1.18780 tp: 1.18970
2021.09.06 01:59:58.077 Trades  '5167674': cancel #247929921 buy stop 0.02 EURUSD at 1.18830 done in 166.372 ms
 
А что в журнале советников? Торговать и руками можно..

 
Нет ничего и руками ничего не трогаю... перезагрузил, но так и продолжает 

а нет видимо мой косяк был... настроился после перезагрузки, горит красный значок и перестал выставлять... а то я уже думаю сам себе - что хочет то и делает, так вот и депозиты сливаются...

 

Вы можете починить мониторинг?

У брокера Открытие, когда используются плечи, баланс отражается отрицательным. Есть отдельное поле Активы, где отражается баланс активов с учетом плечей. 

А вот поле средства и отражает реальный баланс с учетом текущих позиций. 

Поэтому фактически счет не в минусе и все параметры относительно просадки считаются уже не верно в мониторинге.

https://www.mql5.com/ru/signals/1145184?source=Site+Signals+My

вот ссылка на личный сигнал, думаю администрация может его без проблем посмотреть.

Выглядит это все в мониторинге плохо :) и ниодин мониторинг не поддерживает этого брокера корректно. Может  вы реализуете учет правильно? 


Тестер стратегий к сожалению тоже неверное считает характеристики из-за этого нюанса у данного брокера.

 
Тоже повторюсь насчет скриншотов в маркете.
Было несколько, один добавил, остался только один.
 
Добрый вечер! Пишу на форуме в надежде на разрешение моей проблемы. На протяжении уже 3х месяцев на учетной записи есть ограничения:
1. не могу подать заявки на работы во Фрилансе
2. не могу опубликовать Торговый Сигнал
3. Не могу пере опубликовать  в маркете свой продукт.
 
Прошу принять меры.

С уважением Ксения.

К вам уже приняты меры, что вас не устраивает? Вам понравилось разводить народ своими фейковыми сигналами с красивой историей из 3 месяцев подряд 250% прибыли, чтобы потом пару месяцев снимать плату за подписку? И создавать чуть ли не каждый месяц по новому такому сигналу. Мошенничество чистой воды. Вот и приняты меры. Халявная кормушка на глупых подписчиках закрыта. Идите торгуете свои 250% в месяц, и будьте богаты.
 
добрый день,по какой причине нельзя подписаться на данный сигнал ? https://www.mql5.com/ru/signals/894840?source=Unknown#!tab=account
 
добрый день,по какой причине нельзя подписаться на данный сигнал ? https://www.mql5.com/ru/signals/894840?source=Unknown#!tab=account

Наиболее подходит эта причина:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FAQ по сервису Сигналы

Rashid Umarov, 2015.05.27 12:42

Не совсем так , подписка запрещается, если текущая просадка превышает 30%.

 
во Фрилансе час назад накрылись все вложения, картинки -- не открываются, ошибка 404
