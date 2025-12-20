Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 181
Доброго времени суток! Что-то непонятное и удивительное с терминалом... после отключения автоторговли продолжает выставлять отложенные ордера т.е. минуя запрет на торговлю...
А что в журнале советников? Торговать и руками можно..
Нет ничего и руками ничего не трогаю... перезагрузил, но так и продолжает
а нет видимо мой косяк был... настроился после перезагрузки, горит красный значок и перестал выставлять... а то я уже думаю сам себе - что хочет то и делает, так вот и депозиты сливаются...
Вы можете починить мониторинг?
У брокера Открытие, когда используются плечи, баланс отражается отрицательным. Есть отдельное поле Активы, где отражается баланс активов с учетом плечей.
А вот поле средства и отражает реальный баланс с учетом текущих позиций.
Поэтому фактически счет не в минусе и все параметры относительно просадки считаются уже не верно в мониторинге.
https://www.mql5.com/ru/signals/1145184?source=Site+Signals+My
вот ссылка на личный сигнал, думаю администрация может его без проблем посмотреть.
Выглядит это все в мониторинге плохо :) и ниодин мониторинг не поддерживает этого брокера корректно. Может вы реализуете учет правильно?
Тестер стратегий к сожалению тоже неверное считает характеристики из-за этого нюанса у данного брокера.
Было несколько, один добавил, остался только один.
Добрый вечер! Пишу на форуме в надежде на разрешение моей проблемы. На протяжении уже 3х месяцев на учетной записи есть ограничения:
1. не могу подать заявки на работы во Фрилансе
2. не могу опубликовать Торговый Сигнал
3. Не могу пере опубликовать в маркете свой продукт.
Прошу принять меры.
С уважением Ксения.
добрый день,по какой причине нельзя подписаться на данный сигнал ? https://www.mql5.com/ru/signals/894840?source=Unknown#!tab=account
Наиболее подходит эта причина:
Rashid Umarov, 2015.05.27 12:42Не совсем так , подписка запрещается, если текущая просадка превышает 30%.