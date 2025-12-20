Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день.
Вчера подключил свой сигнал, но сегодня его удалил. Хотел подписаться на чужой сигнал, но теперь система не пуcкает. Пишет, что "Уже имеется сигнал, транслируемый с указанного счета. Перепродажа сигналов запрещена."
Мой сигнал-то удалён, а подписаться теперь не могу на чужой. Как быть? Помогите!
RistonCapital-Real , счета 46552 , 46331
Вам заявку надо писать из кабинета
Вам заявку надо писать из кабинета
Благодарю. Написал.
ответы во всех ветках, где дублировали вопрос, проверяете?
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page977#comment_471441
Видимо, бывает по-разному.
К моим заявкам, и даже к глупому вопросу (в спешке ошибся, и спросил так, что вопрос был глуп) - отнеслись внимательно, указали его глупость, и после уточнения, что именно я хотел спросить - ответили по существу.
Видимо, бывает по-разному.
К моим заявкам, и даже к глупому вопросу (в спешке ошибся, и спросил так, что вопрос был глуп) - отнеслись внимательно, указали его глупость, и после уточнения, что именно я хотел спросить - ответили по существу.
Рейтинга не хватает
здравствуйте.в сервисдек обращаться только с неполадками с мт5?.или с проблемами с мт4 тоже к ним?если нет то к кому
туда же.