Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 16

Peretrubator:

Добрый день.

Вчера подключил свой сигнал, но сегодня его удалил. Хотел подписаться на чужой сигнал, но теперь система не пуcкает. Пишет, что "Уже имеется сигнал, транслируемый с указанного счета. Перепродажа сигналов запрещена."

Мой сигнал-то удалён, а подписаться теперь не могу на чужой. Как быть? Помогите! 

 

RistonCapital-Real , счета 46552 , 46331  

Вам заявку надо писать из кабинета

 

 
server:

Вам заявку надо писать из кабинета

 Благодарю. Написал.

 
Peretrubator:

ответы во всех ветках, где дублировали вопрос, проверяете?

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page977#comment_471441

 
to stringo:
Можно ли получить вразумительный ответ по существу на заявку #778967.
 
Очередную заявку #780285 закрывают ответом не по существу. Такое ощущение, что заявки читают по диагонали, пропуская суть вопроса или предложения. Наверно план по закрытию заявок выполняют. И непонятно дублировать заявки, или само рассосется. 
 

Видимо, бывает по-разному. 

К моим заявкам, и даже к глупому вопросу (в спешке ошибся, и спросил так, что вопрос был глуп) - отнеслись внимательно, указали его глупость, и после уточнения, что именно я хотел спросить - ответили по существу.

 
Вопрос то глупый, тут можно поработать)
 
Rosh:
Рейтинга не хватает
здравствуйте.в сервисдек обращаться только с неполадками с мт5?.или с проблемами с мт4 тоже к ним?если нет то к кому
 
туда же.
 
попробую обратиться чтобы решили проблему.но осадок очень неприятный.посмотрел не у меня одного проблемы с копированием сделок
