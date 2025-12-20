Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 122
Здравствуйте. Написал мультивалютный, мультисимфольный индикатор для MT5. Всё работает как надо. Попробовал портировать на МТ4. Данный индикатор у меня есть и для этого терминала, только мультисимвольная, мультитаймфреймная часть отсутствует. Вот её я и решил портировать на MQL4. Вроде получилось, но только по началу. Вот такой дополнительный функционал получается в основном индикаторе на MT4:
По клику мыши на соответствующей пиктограмме индикатор меняет символ и таймфрейм чарта на соответствующий, с помощью функции ChartSetSymbolPeriod(). Щелкаю по серой пиктограмме, в виде песочных часов (это значит, что бары не прогружены, нет синхронизации но данному символу и таймфрейму) и индикатор вылетает с "Access violation read to 0xАдрес". Данного бага в MQL5 программе, с которой сделан порт, я не наблюдал. Почему же он возникает в портированной версии?
И главное, видимых причин для AV в журнале нет. Было бы, например, array out of range или invalid pointer какой-нибудь... Но нет. Только Access violation. При нормальном запуске (запуск терминала или бросание индикатора на график) индикатор отлично стартует. Но когда щелкаю по пиктограмме, то AV и всё. Может быть ChartSetSymbolPeriod() инициирует создание индикатора в MT4 не так как обычно? Потому как простая смена таймфрейма, а также смена символа чарта не вызывает ничего подобного и индикатор продолжает работать. Но стоит прибегнуть к ChartSetSymbolPeriod() и инициировать смену символа и таймфрейма с её помощью, как тут же AV.
