Здравствуйте. Написал мультивалютный, мультисимфольный индикатор для MT5. Всё работает как надо. Попробовал портировать на МТ4. Данный индикатор у меня есть и для этого терминала, только мультисимвольная, мультитаймфреймная часть отсутствует. Вот её я и решил портировать на MQL4. Вроде получилось, но только по началу. Вот такой дополнительный функционал получается в основном индикаторе на MT4:

UI

По клику мыши на соответствующей пиктограмме индикатор меняет символ и таймфрейм чарта на соответствующий, с помощью функции ChartSetSymbolPeriod(). Щелкаю по серой пиктограмме, в виде песочных часов (это значит, что бары не прогружены, нет синхронизации но данному символу и таймфрейму) и индикатор вылетает с "Access violation read to 0xАдрес". Данного бага в MQL5 программе, с которой сделан порт, я не наблюдал. Почему же он возникает в портированной версии?

И главное, видимых причин для AV в журнале нет. Было бы, например, array out of range или invalid pointer какой-нибудь... Но нет. Только Access violation. При нормальном запуске (запуск терминала или бросание индикатора на график) индикатор отлично стартует. Но когда щелкаю по пиктограмме, то AV и всё. Может быть ChartSetSymbolPeriod() инициирует создание индикатора в MT4 не так как обычно? Потому как простая смена таймфрейма, а также смена символа чарта не вызывает ничего подобного и индикатор продолжает работать. Но стоит прибегнуть к ChartSetSymbolPeriod() и инициировать смену символа и таймфрейма с её помощью, как тут же AV.


 
здравствуйте. я хотел стать продавцом а заявку отклонили. я чего то ни то сделал? вообще ни чего не понял. что дальше делать, можно заново как то зарегистрировать. я на этом аккаунте покупал продукты, ни хочу ни чего менять, помогите админы.
 
Alexey Viktorov:

Только бородёнка жиденькая видать.)))


Ну похоже у вас нет бороды совсем. Я же просил веер фибоначчи, который строится по Трём точкам!!!!!! Современный веер строится совсем не так молодой человек!
 
То, что сейчас в программе поменяли, можно ли как-то вернуть прежний веер Фибоначчи , который был раньше! У него другой принцип построения!!!
 
Прежний веер строится по Трём ( 3-мм!)) точкам!!!!!!!
 
piligrim4:
Прежний веер строится по Трём ( 3-мм!)) точкам!!!!!!!

Так что-ли?


 

Вот так он строился раньше по трём экстремальным точкам  - последняя волна в треугольнике обычно бралась
 
И поэтому, ещё до начала тренда,  можно было увидеть канал, в котором будет двигаться график цены
 
Именно веер был
 

