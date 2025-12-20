Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 120

Новый комментарий
 

Версия Metatrader 5 2286 медленно обрабатывается.

Функция OnTimer () работает с задержкой.

 
jaffer wilson:

Версия Metatrader 5 2286 медленно обрабатывается.

Функция OnTimer () работает с задержкой.

Доступна бета 2304

 
Artyom Trishkin :

Доступна бета 2304

Спасибо за информацию, @Artyom Trishkin. Я обновил Метатрейдер до 2304.


Но проблема остается той же. В Expert это происходит.

Когда применяется только эксперт, OnTimer () задерживается.

Принимая во внимание, что если я применяю индикатор с помощью OnTimer (), а затем использую того же эксперта, таймер работает нормально.

Пожалуйста, дайте мне знать, в чем проблема.

 
Artyom Trishkin:
Нельзя. Правила почитайте пожалуйста.
зато теперь у меня тут нет магазина, точнее кнопки в нём Зарегистрироваться нет.  в альпарии аналогично пропал ЛК и не приходит смс для смены пароля. хотя почта и телефон те же и там всё приходит и смс и прочее но пишет что уже занято. а пароль андестандует.
 
Добрый день! Уже третью неделю мой аккаунт проходит дополнительную проверку. Мне кажется что ничего не происходит и никакая проверка не проводится. Можно ли как то этот процесс активировать? Подскажите пожалуйста что мне нужно предоставить чтобы пройти дополнительную проверку.
 
Добрый день! Я трейдер с бородой. Скажите куда делся прежний веер Фибоначчи, который строился по трём точкам и можно ли его как-то добавить в  мт-4? или мт-5
 
piligrim4:
Добрый день! Я трейдер с бородой. Скажите куда делся прежний веер Фибоначчи, который строился по трём точкам и можно ли его как-то добавить в  мт-4? или мт-5

Только бородёнка жиденькая видать.)))


 

Здравствуйте, сервисдеск не берет в работу заявку, не могу оплатить сигнал. Помогите, пожалуйста.


Финансы: Финансовые операции ограничены
Не обработана, Начата:  2020.02.08 16:51, #2588704
 

Здравствуйте.

Имеется простейший шаблон (в прикрепленном файле), содержащий только мувинги МА8 на таймфреймах М15, М30, Н1, Н4, D1, W1, MN. После закрытия терминала, когда снова открываю МТ5, при переключении со старших таймфреймов на младшие, некоторые мувинги не отображаются. Все начинает работать нормально, только после того как снова ставлю данный шаблон на график. В МТ4 все работает идеально. Скриншоты в прикрепленных файлах.

С уважением,

Сергей.

Файлы:
wo_8_.tpl  19 kb
wfgmz_1.png  120 kb
wsjqr_2.png  151 kb
 

Пожалуйста закройте эту работу в пользу заказчика, я запустил арбитраж но заказчик не появлялся уже 2 месяца

https://www.mql5.com/ru/job/108261

Фриланс-сервис на MQL5.com: EA based on breakout strategy, multiple timeframe, multiple char type.
Фриланс-сервис на MQL5.com: EA based on breakout strategy, multiple timeframe, multiple char type.
  • www.mql5.com
2. Multiple timeframe for confirmation before entry 3. Money management 4. Multiple chart type  5. Stop loss and Take profit 6. Trailing stop 7. Multiple order 8. Mark TP and SL at chart.  9. Dashboard - total no of entry for that chart, no of profit entry, pips gains, net profit ($$), no of loss entry, pips loss, net loss $$ 10. Trading...
1...113114115116117118119120121122123124125126127...212
Новый комментарий