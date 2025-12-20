Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 120
Версия Metatrader 5 2286 медленно обрабатывается.
Функция OnTimer () работает с задержкой.
Доступна бета 2304
Спасибо за информацию, @Artyom Trishkin. Я обновил Метатрейдер до 2304.
Но проблема остается той же. В Expert это происходит.
Когда применяется только эксперт, OnTimer () задерживается.
Принимая во внимание, что если я применяю индикатор с помощью OnTimer (), а затем использую того же эксперта, таймер работает нормально.
Пожалуйста, дайте мне знать, в чем проблема.
Нельзя. Правила почитайте пожалуйста.
Добрый день! Я трейдер с бородой. Скажите куда делся прежний веер Фибоначчи, который строился по трём точкам и можно ли его как-то добавить в мт-4? или мт-5
Только бородёнка жиденькая видать.)))
Здравствуйте, сервисдеск не берет в работу заявку, не могу оплатить сигнал. Помогите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Имеется простейший шаблон (в прикрепленном файле), содержащий только мувинги МА8 на таймфреймах М15, М30, Н1, Н4, D1, W1, MN. После закрытия терминала, когда снова открываю МТ5, при переключении со старших таймфреймов на младшие, некоторые мувинги не отображаются. Все начинает работать нормально, только после того как снова ставлю данный шаблон на график. В МТ4 все работает идеально. Скриншоты в прикрепленных файлах.
Пожалуйста закройте эту работу в пользу заказчика, я запустил арбитраж но заказчик не появлялся уже 2 месяца
https://www.mql5.com/ru/job/108261