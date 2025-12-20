Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 168
Это тоже самое что дверь в подъезде которая открывается справа налево перевесить чтоб открывалась слева направо. Начальник рад - распилил деньги. Жильцы матерятся
Неправильное сравнение. Нужно сравнивать с постоянными перестановками товаров в супермаркетах, вот например из наставлений по мерчандайзингу:
Периодически меняйте положение товаров
Постоянные покупатели привыкают к обстановке торговой площадки и перестают замечать ненужные им полки. У них формируются мертвые зоны в магазине, куда они никогда не смотрят. Такие покупатели будут проходить даже мимо выгодных акций, которые могли бы их заинтересовать.
Это невыгодно для магазина, поэтому мерчендайзеры рекомендуют делать перестановки и менять товары на полках. После перестановок постоянные покупатели начинают изучать ассортимент магазина и расположения продукции заново. Продажи начинают расти. Чем больше у вас постоянных клиентов, тем чаще стоит делать перестановку.
О каком доверии идёт речь?
Знаете почему у меня низкое доверие? Потому, что:
А утилита на самом деле сигнализирует, но покупатель даже не захотел разобраться с этим.
---
Заглянет нормальный человек в такой профиль, и что он подумает?
Не нужно смешивать мух и котлеты = это в корне неверно!
Профиль Тришкина совсем печальный, первый продукт опубликован 2010.10.28 09:33
Логически можно посчитать, что если он его написал, то опыт уже с 2010 г, а это 11+, а не 4 года.
При этом многие знают его опыт, и он явно не 4 года.
Здесь некоторая часть писала ещё на мт3, но первая работа во фрилансе ещё не выполнена. Опыт "0" ? Начинающий Новичок ?
Ну раз уж тему подняли, у меня тоже вопрос.
Почему количество сигналов 6, хотя актуальных опубликованных сейчас 2.
Какой кому прок от информации, сколько раньше их было, сейчас уже удалённых?
Ну раз уж тему подняли, у меня тоже вопрос.
Почему количество сигналов 6, хотя актуальных опубликованных сейчас 2.
Какой кому прок от информации, сколько раньше их было, сейчас уже удалённых?
Ну вот тут наверное всё же есть некий смысл. 4 сигнала канули в небытие. А почему? Вопросы-таки возникают. Причины, правда, могут быть разными - кто-то слил, а кто-то по иным причинам перестал их поддерживать. Например - собственный "конкурсный" общедоступный сигнал, как это делают некоторые - ставят цель и добиваются её при зрителях. Или не добиваются. Ну не буду за вас пояснения придумывать.
Ну конечно, причин закрытия сигналов может быть тьма. Даже и перечислять возможные не буду пытаться.
Вопрос то тут несколько в другом. Если пишите, что опубликовано 6 сигналов, то их и должно быть 6. Запретите тогда их удалять что ли, или помещайте в какой то архив. Пусть люди видят их статистику, раз уж они упомянуты в "регалиях". А иначе какой в этом смысл? Один из сигналов я даже не удалял сам, его удалили автоматом из-за отсутствия активности на счете.
А то получается тёмная лошадка. Что там было по этим 4-м сигналам!? Конечно приходят плохие мысли сразу, что слил вместе с деньгами подписчиков. А если не слил, и подписчиков даже не было.
И другой аспект, если количество сигналов, согласно паутинке, зачисляется в заслуги. То какой смысл тут в "мёртвых душах"?
P.S. Нет, я все таки не поддерживаю ваш позитивный настрой на этот счёт, @Artyom Trishkin . Сигналы надо показывать только активные и актуальные. Такое моё ИМХО.
Добрый день!
Прошу разблокировать подписку на трейдера в MQL 5.
Или в качестве исключения добавить меня в список его подписчиков, очень важна информация по его сделкам. Это мой знакомый, а подписаться не успел, подписка запрещена.
Буду премного благодарен.
С уважением, Павел.