Mihail Matkovskij Когда Бил Гейтс придумал первый Виндовс, это была всего лишь оболочка над MS-DOS. Многие профессиональные пользователи ПК возмущались. Мол DOS и так хорошо работает, а графическая оболочка только потребляет системные ресурсы, которых в те времена было и так не очень много. 
Улыбнуло... 
Бил Гейц как всегда "спионерил" у Digital Researsh. Посмотрите когда они выпустили Gem
 
Konstantin Erin:

Это тоже самое что дверь в подъезде которая открывается справа налево перевесить чтоб открывалась слева направо. Начальник рад - распилил деньги. Жильцы матерятся

Неправильное сравнение. Нужно сравнивать с постоянными перестановками товаров в супермаркетах, вот например из наставлений по мерчандайзингу:

Периодически меняйте положение товаров

Постоянные покупатели привыкают к обстановке торговой площадки и перестают замечать ненужные им полки. У них формируются мертвые зоны в магазине, куда они никогда не смотрят. Такие покупатели будут проходить даже мимо выгодных акций, которые могли бы их заинтересовать.
Это невыгодно для магазина, поэтому мерчендайзеры рекомендуют делать перестановки и менять товары на полках. После перестановок постоянные покупатели начинают изучать ассортимент магазина и расположения продукции заново. Продажи начинают расти. Чем больше у вас постоянных клиентов, тем чаще стоит делать перестановку.

 
  1. Опыт в новом профиле считается с момента регистрации продавцом. Дополнительным условием сейчас добавим срок первой выполненной работы во Фрилансе. На ранних этапах развития сообщества не надо было быть Продавцом и проходить верификацию, чтобы выполнять заказы во Фрилансе.

  2. 100% для каждого показателя - разные. Если у вас максимальное значение, значит вы уже в группе продвинутых Продавцов по данному показателю.

  3. Переделка Профиля преследует одну важную цель: помочь вам продавать. Оказалось, что личность автора очень важна для покупателей, а новый профиль - возможность быстро понять, что вам можно доверять и понять, на чем вы специализируетесь. Исходя из этого факта также хотим обратить ваше внимание на важность заполнения и ведения своего Профиля.
 
Lenar Fatkhullin:
О каком доверии идёт речь?

Знаете почему у меня низкое доверие? Потому, что:

А утилита на самом деле сигнализирует, но покупатель даже не захотел разобраться с этим.

---

Заглянет нормальный человек в такой профиль, и что он подумает?

Не нужно смешивать мух и котлеты = это в корне неверно!

 
Vitaly Muzichenko:

---

А как ты хотел?
 
Lenar Fatkhullin:
Профиль Тришкина совсем печальный, первый продукт опубликован 2010.10.28 09:33

Логически можно посчитать, что если он его написал, то опыт уже с 2010 г, а это 11+, а не 4 года.

При этом многие знают его опыт, и он явно не 4 года.

Здесь некоторая часть писала ещё на мт3, но первая работа во фрилансе ещё не выполнена. Опыт "0" ? Начинающий Новичок ?

 

Ну раз уж тему подняли, у меня тоже вопрос.

Почему количество сигналов 6, хотя актуальных опубликованных сейчас 2.

Какой кому прок от информации, сколько раньше их было, сейчас уже удалённых?

 
Andrey Kaunov:

Ну вот тут наверное всё же есть некий смысл. 4 сигнала канули в небытие. А почему? Вопросы-таки возникают. Причины, правда, могут быть разными - кто-то слил, а кто-то по иным причинам перестал их поддерживать. Например - собственный "конкурсный" общедоступный сигнал, как это делают некоторые - ставят цель и добиваются её при зрителях. Или не добиваются. Ну не буду за вас пояснения придумывать.

 

Ну конечно, причин закрытия сигналов может быть тьма. Даже и перечислять возможные не буду пытаться. 

Вопрос то тут несколько в другом. Если пишите, что опубликовано 6 сигналов, то их и должно быть 6. Запретите тогда их удалять что ли, или помещайте в какой то архив. Пусть люди видят их статистику, раз уж они упомянуты в "регалиях". А иначе какой в этом смысл? Один из сигналов я даже не удалял сам, его удалили автоматом из-за отсутствия активности на счете. 

А то получается тёмная лошадка. Что там было по этим 4-м сигналам!? Конечно приходят плохие мысли сразу, что слил вместе с деньгами подписчиков. А если не слил, и подписчиков даже не было.

И другой аспект, если количество сигналов, согласно паутинке, зачисляется в заслуги. То какой смысл тут в "мёртвых душах"?


P.S. Нет, я все таки не поддерживаю ваш позитивный настрой на этот счёт, @Artyom Trishkin . Сигналы надо показывать только активные и актуальные. Такое моё ИМХО.

 

Добрый день! 

Прошу разблокировать подписку на трейдера  в MQL 5.

Или в качестве исключения добавить меня в список его подписчиков, очень важна информация по его сделкам. Это мой знакомый, а подписаться не успел, подписка запрещена.

Буду премного благодарен. 

С уважением, Павел. 

