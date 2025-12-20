Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 172
В стандартной библиотеке обнаружил архаичный и приводящий к неверному результату метод преобразования ENUM to String.
В чём неверность результата?
Maccив нумеруется с нуля. А перечисление с единицы.
Поэтому происходит сдвиг, а "Close" теряется. Вместо него уже "Open".
Вот пример корректного преобразования в строку. )
Оп-па... А когда это в MQL5 сместили нумерацию на 1. Проверил в MQL4 - там начинается нумерация индексов перечислений с нуля.
Прошу разработчиков обратить внимание на мою тему https://www.mql5.com/ru/forum/363485
И особенно на https://www.mql5.com/ru/forum/363485#comment_22899827
Здравствуйте!
Прошу администраторов обратить внимание на работу в фрилансе https://www.mql5.com/ru/job/148365/ и исправить
Заказчик утверждает что не может подтвердить шаг передача и оплата
с моей стороны так
с его стороны так
Нужно обновить страницу после каждого действия, почему-то раньше работало нормально, а сейчас есть с этим проблемы
Благодарю! Написал заказчику, чтобы он это попробовал