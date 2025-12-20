Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 135
а нет ли попытки мошеничества в посылах в ЛС типа всяких привет "+Привет, это Тан, бизнес-менеджер австралийского брокера USGFX с 2006 года" платите бабки и будет вам щасъе.
нет, редко спамят. давно не было.
ещё пару клинеров (из бесплатных) натравил - никто ничего не нашел.
На сайте не всегда верно отображается статус новых сообщений, приходиться вручную заходить в сообщения чтобы увидеть новые.
по прежнему нельзя в веб терминале для Parabolic SAR задать настройки шага 0.002
Здраствуйте ,куплен продукт за 288$ ******** неправильно работает предварительный сигнал в виде стрелки появляется на 30 минуте а должен на 29 минуте,продавец не отвечает,делал заявку #2649774 через сервисдиск то же тишина уже неделя прошла ,продукт до сих пор в продаже но он неправильно работает!!! ,на автоторговлю его не поставишь,фактически деньги выкинуты на ветер,если никто не решает этот вопрос ,как тогда вернуть мне деньги? можно ли это сделать через чарджбек ,пополнял с Visa Electron
Писать вопросы продавцу нужно в обсуждении продукта.
Написал в обсуждениях что индикатор нерабочий,дальнейшие мои действия? я думаю наврятли он ответит так как напрямую писал на почту 2 раза,заявку писать надо через сервис-диск?хотя там только финансовые вопросы решаются а не глюки с продуктами
https://www.mql5.com/en/job/117690
А что за декомпил перестали банить?
Нет.
нет, его просто перестали ловить