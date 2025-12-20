Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 99
У меня не работает Сервисдеск. При обращении пишет: Произошла ошибка. Прошу исправить недочет в системе. И по Пей Пел - кнопка на вывод не активна.
Да, мы выяснили, что не все проходят дальше этой строки. Исправим сообщение
Да, кнопка на вывод через PayPal не активна.
Может кто-нибудь знает, работает ли вывод WMR на счета российских банков, как раньше?
Проверил, как работает вывод через Webmoney. Там вывод возможен через создание заявок на бирже с конскими процентами, комиссия достигает аж 14%.
Не знаю, поднимался ли этот вопрос ранее - возможно ли добавить вывод напрямую на кошельки QIWI или ЯД ? Насколько это сложно?
А чем не устраивает вывод на долларовый WM, а затем на ЯД через обменник?
Сегодня так и сделал по совету А.Белякова. Все отлично, спасибо! )
PS. Но напрямую бы вывод на кошельки не помешал, другой вопрос - насколько это востребовано в других странах, откуда бОльшая часть пользователей сервисов MQL.
Ув. Администрация,
Есть хоть какие-то прогнозы по поводу сроков решения проблемы с PayPal?
Финансы заморожены. Номер транзакции - 6369728. Прошу разморозить. (update: разморозили)
У меня с WM кошельками вечная свистопляска. Привыводе с WM на Карту: то срок обработки МоимБанком - неделя, то вообще Банк отказывает и возвращает на WM. Иначе еще не было.
С уваженем!
А его разве нет?
Нет. QIWI и ЯД