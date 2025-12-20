Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 99

Новый комментарий
 
Konstantin Yartsev:
У меня не работает Сервисдеск. При обращении пишет: Произошла ошибка. Прошу исправить недочет в системе. И по Пей Пел - кнопка на вывод не активна. 
Спасибо.

Да, мы выяснили, что не все проходят дальше этой строки. Исправим сообщение


 
Есть какие-нибудь обновления по моей проблеме?
 
Привет админы

Мой аккаунт получил финансовые ограничения после того, как я только щелкнул по этапу передачи этой работы, и я начал тикет в течение 2 дней, но ответа или обработки самого тикета не было.

Пожалуйста, решите это, чтобы я мог подать заявку на работу

https://www.mql5.com/ru/job/104043


С уважением
 

Да, кнопка на вывод через PayPal не активна. 

Может кто-нибудь знает, работает ли вывод WMR на счета российских банков, как раньше?

 

Проверил, как работает вывод через Webmoney. Там вывод возможен через создание заявок на бирже с конскими процентами, комиссия достигает аж 14%.

Не знаю, поднимался ли этот вопрос ранее - возможно ли добавить вывод напрямую на кошельки QIWI или ЯД ?  Насколько это сложно?

[Удален]  
Mikhail Zhitnev:

Проверил, как работает вывод через Webmoney. Там вывод возможен через создание заявок на бирже с конскими процентами, комиссия достигает аж 14%.

Не знаю, поднимался ли этот вопрос ранее - возможно ли добавить вывод напрямую на кошельки QIWI или ЯД ?  Насколько это сложно?

А чем не устраивает вывод на долларовый WM, а затем на ЯД через обменник?

 
Alexey Kozitsyn:

А чем не устраивает вывод на долларовый WM, а затем на ЯД через обменник?

Сегодня так и сделал по совету А.Белякова. Все отлично, спасибо! )

PS. Но напрямую бы вывод на кошельки не помешал, другой вопрос - насколько это востребовано в других странах, откуда бОльшая часть пользователей сервисов MQL.

 

Ув. Администрация,

Есть хоть какие-то прогнозы по поводу сроков решения проблемы с PayPal?

Финансы заморожены. Номер транзакции - 6369728. Прошу разморозить.  (update: разморозили)

У меня с WM кошельками вечная свистопляска. Привыводе с WM на Карту: то срок обработки МоимБанком - неделя, то вообще Банк отказывает и возвращает на WM. Иначе еще не было.

С уваженем!

 
Mikhail Zhitnev:

PS. Но напрямую бы вывод на кошельки не помешал

А его разве нет?

 
Evgeny Belyaev:

А его разве нет?

Нет. QIWI и ЯД

1...9293949596979899100101102103104105106...212
Новый комментарий