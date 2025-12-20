Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 81

Andrey F. Zelinsky:

да я устал их удалять -- это не два и не три и даже не один десяток -- мне-то они зачем? у меня стоит МТ5

понимаю, когда щелчок по баннеру приводит к скачиваю, там и стоит кнопка "скачать".

но щелчок по пустому месту?

да и что даёт это бестолковое бессознательное скачивание?

так понимаю, что щелчок по баннеру приводил бы к какой-то информационной картинке и там уже принятие решение об установке.

но тупое скачивание терминала -- что даёт?

Андрей, а зачем ты туда тычешь? Может проще побороть свою привычку? Не будут они обращать внимание на твою просьбу. Там баннер на всю ширину. Сегодня такой вставлен, а завтра пошире надо будет...

 
так а куда "тыкать"?

куда не ткни -- одни ссылки либо на ветку форума, либо ещё куда-то.

эти пустые области -- единственное пустое место на сайте.

почему думаешь, что не будут обращать внимание?

обращают же -- не всегда сразу и не на все -- но если не стучаться, то никто не будет открывать.

 
Да это всего-лишь личное мнение. Возможно ошибочное. И я считаю что сначала надо самостоятельно что-то сделать, чтобы собственная жизнь стала легче, а уж обращаться к кому-то в последнюю очередь.
 
У меня ничего не происходит при клике на этом пространстве. Хром.

 
у меня хром

 
не во всех баннерах такое.

вот здесь нормально:

а здесь при клике идёт скачивание:


 
Да, точно, есть баннеры на всю ширину. Один из них - с загрузкой МТ

 

У меня после последнего обновления индикаторы в случае неудачной инициализации самостоятельно не удаляют свои подокна

if(fperiod < 1) {Print("Fast period can not be less than 1"); return(INIT_FAILED);};
if(speriod < 2) {Print("Slow period can not be less than 2"); return(INIT_FAILED);};

Принт есть, окно индикатора пустое и не удаляется


MQL5

 

Добрый день, есть пожелания касательно страницы Платежи в профиле:

1. Добавить фильтрацию данных за промежуток времени - месяц / квартал / год;

2. Возможность экспорта во внешний файл - pdf / csv;

3. Хотелось бы, чтобы расходные операции отображались в правом столбце со знаком минус.

 

Процентовка в гистограммах в сигналах "хромает"


