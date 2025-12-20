Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 81
да я устал их удалять -- это не два и не три и даже не один десяток -- мне-то они зачем? у меня стоит МТ5
понимаю, когда щелчок по баннеру приводит к скачиваю, там и стоит кнопка "скачать".
но щелчок по пустому месту?
да и что даёт это бестолковое бессознательное скачивание?
так понимаю, что щелчок по баннеру приводил бы к какой-то информационной картинке и там уже принятие решение об установке.
но тупое скачивание терминала -- что даёт?
Андрей, а зачем ты туда тычешь? Может проще побороть свою привычку? Не будут они обращать внимание на твою просьбу. Там баннер на всю ширину. Сегодня такой вставлен, а завтра пошире надо будет...
так а куда "тыкать"?
куда не ткни -- одни ссылки либо на ветку форума, либо ещё куда-то.
эти пустые области -- единственное пустое место на сайте.
почему думаешь, что не будут обращать внимание?
обращают же -- не всегда сразу и не на все -- но если не стучаться, то никто не будет открывать.
щелчок мыши на указанные пустые места:
приводит к загрузке "mt5setup.exe"
можно как-то избавиться от этого?
потому что я из-за этого в день скачиваю десятки копий "mt5setup.exe"
У меня ничего не происходит при клике на этом пространстве. Хром.
у меня хром
не во всех баннерах такое.
вот здесь нормально:
а здесь при клике идёт скачивание:
Да, точно, есть баннеры на всю ширину. Один из них - с загрузкой МТ
У меня после последнего обновления индикаторы в случае неудачной инициализации самостоятельно не удаляют свои подокна
Принт есть, окно индикатора пустое и не удаляется
MQL5
Добрый день, есть пожелания касательно страницы Платежи в профиле:
1. Добавить фильтрацию данных за промежуток времени - месяц / квартал / год;
2. Возможность экспорта во внешний файл - pdf / csv;
3. Хотелось бы, чтобы расходные операции отображались в правом столбце со знаком минус.
Процентовка в гистограммах в сигналах "хромает"