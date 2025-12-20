Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 24

Очень хотелось бы иметь возможность делать окно открытия ордера компактным, без тикового графика.
 
Bikuz:
Очень хотелось бы иметь возможность делать окно открытия ордера компактным, без тикового графика.
здесь нужна особая магия - два раза кликните по окну диалога.
 
Bikuz:
Очень хотелось бы иметь возможность делать окно открытия ордера в MetaTrader 4 компактным, без тикового графика, как в MetaTrader 5.
Прочтите темы с самого начала. В шапке темы указано, как оформить заявку в СервисДеск.
 
barabashkakvn:
Прочтите темы с самого начала. В шапке темы указано, как оформить заявку в СервисДеск.
только не на эту заявку. ибо все давно сделано о чем просит.
 
sergeev:
только не на эту заявку. ибо все давно сделано о чем просит.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопрос по мт4

barabashkakvn 2014.05.01 11:52   RU
Bikuz:
Есть ли возможность в мт4 сделать окно открытия ордера меньше как в мт5 двойным кликом пропадает тиковый график?
Сделать на данный момент программно такое нельзя. Если хорошо обосновать, то можно создать заявку, с предложением, в сервисдеск.
Изначально было так. Затем человек вместо написания заявки написал в эту тему, не указав, что имеется ввиду сворачивание панели ордера в MetaTrader4.
 
sergeev:
здесь нужна особая магия - два раза кликните по окну диалога.
Это только в МТ5 работает, в МТ4 нельзя так.
 

В статистиках Сигналов при наезде мышкой на надписи "Прибыльных трейдов", "Убыточных трейдов", "Длинных трейдов" и "Коротких трейдов" в выплывающей подсказке есть информация о процентном соотношении в скобках, но в самих параметрах нет % в скобках. Надо бы подправить.


 

Добрый день. Только подладился на МТ4 под Build 625, так теперь вышла версия Build 646 и часть советников опять не хочет работать. Прочел на форуме, что я не один такой.

Не подскажете, что делать: переписывать проги советников или есть какой-то выход попроще?

Заранее спасибо.

 
akmk:

Добрый день. Только подладился на МТ4 под Build 625, так теперь вышла версия Build 646 и часть советников опять не хочет работать. Прочел на форуме, что я не один такой.

Не подскажете, что делать: переписывать проги советников или есть какой-то выход попроще?

Заранее спасибо.

У вас советники под МТ4/625 были написаны со строкой #property strict?
 
В МТ4 для Андроид (Build: 594 от 15.04.2014) нет возможности удалять/добавлять индикаторы, строить каналы, Фибо и т.д. При нажатии на экран не появляется окно управления, т.е. ничего не происходит. Планшет: Prestigio MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G Android 4.2 Jelly Bean.
