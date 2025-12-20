Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 24
Очень хотелось бы иметь возможность делать окно открытия ордера компактным, без тикового графика.
Прочтите темы с самого начала. В шапке темы указано, как оформить заявку в СервисДеск.
только не на эту заявку. ибо все давно сделано о чем просит.
Вопрос по мт4
Есть ли возможность в мт4 сделать окно открытия ордера меньше как в мт5 двойным кликом пропадает тиковый график?
здесь нужна особая магия - два раза кликните по окну диалога.
В статистиках Сигналов при наезде мышкой на надписи "Прибыльных трейдов", "Убыточных трейдов", "Длинных трейдов" и "Коротких трейдов" в выплывающей подсказке есть информация о процентном соотношении в скобках, но в самих параметрах нет % в скобках. Надо бы подправить.
Добрый день. Только подладился на МТ4 под Build 625, так теперь вышла версия Build 646 и часть советников опять не хочет работать. Прочел на форуме, что я не один такой.
Не подскажете, что делать: переписывать проги советников или есть какой-то выход попроще?
Заранее спасибо.
