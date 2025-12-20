Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 66
Уже больше двух часов, как у меня остановились котировки на демо-счетах МТ5 MetaQuotes. Сервер подключается и на этом всё. Перегрузка терминалов, компа, роутера не помогает. У других брокеров всё идет нормально.
Подскажите, что может быть причиной.
У всех так. Работает только MOEX-часть.
Это не так хотябы из-за двойного присутствия слова Account. Из документации
Возможно. Сейчас проверю.
Скорей всего меня сбили неверные аналоги MQL4-MQL5 в этой статье https://www.mql5.com/ru/articles/81
Здесь аналог:
bool IsExpertEnabled()
а получается что должен быть TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED)
Информации вагон и маленькая тележка. Это вообще надолго или как?
Чинят прямо сейчас.
спс за быструю помощь.
Разрешения здесь https://docs.mql4.com/ru/runtime/tradepermission проверил, работают. Вопрос снят.
Меня сбил неверный аналог MQL4-MQL5 в этой статье https://www.mql5.com/ru/articles/81 (неплохо бы автору её пересмотреть, есть отличия)
Здравствуйте. Не могу оставить заявку в сервисдеск так как не могу попасть в профиль
сюда пишите
https://www.mql5.com/ru/contact
но когда ответят вопрос интересныйЗЫ: проблема у всех
Приветствую, раз уж тут появился реальный сотрудник сервисдеска может я получу ответ?
1) заявка #1824601 | 2017.08.23 10:19 которая до сих пор не рассмотрена (или отправлена в корзину)Это в порядке вещей?
Не в порядке.
Вопрос, поставленный в заявке, не был нами понят. Нам надо было сразу задать уточняющие вопросы.
Диалог по заявке ведётся.