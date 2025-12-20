Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 66

 Уже больше двух часов, как у меня остановились котировки на демо-счетах МТ5 MetaQuotes. Сервер подключается и на этом всё. Перегрузка терминалов, компа, роутера не помогает. У других брокеров всё идет нормально.

Подскажите, что может быть причиной.

 
Agat:

У всех так. Работает только MOEX-часть.

 
fxsaber:

Это не так хотябы из-за двойного присутствия слова Account. Из документации


Возможно. Сейчас проверю.

Скорей всего меня сбили неверные аналоги MQL4-MQL5 в этой статье https://www.mql5.com/ru/articles/81

Здесь аналог:

bool IsExpertEnabled()
bool AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT)

а получается что должен быть TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED)

 
fxsaber:

У всех так. Работает только MOEX-часть.

Информации вагон и маленькая тележка. Это вообще надолго или как?
 
Чинят прямо сейчас.

 
fxsaber:

спс за быструю помощь.

Разрешения здесь https://docs.mql4.com/ru/runtime/tradepermission проверил, работают. Вопрос снят.

Меня сбил неверный аналог MQL4-MQL5 в этой статье https://www.mql5.com/ru/articles/81 (неплохо бы автору её пересмотреть, есть отличия)

 

Здравствуйте. Не могу оставить заявку в сервисдеск так как не могу попасть в профиль


 
сюда пишите

https://www.mql5.com/ru/contact

но когда ответят вопрос интересный

ЗЫ: проблема у всех
Slava:

Приветствую, раз уж тут появился реальный сотрудник сервисдеска может я получу ответ?


1) заявка #1824601 | 2017.08.23 10:19   которая до сих пор не рассмотрена (или отправлена в корзину)

Это в порядке вещей?
 
Не в порядке.

Вопрос, поставленный в заявке, не был нами понят. Нам надо было сразу задать уточняющие вопросы.

Диалог по заявке ведётся.

