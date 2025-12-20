Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 173
Нужно обновить страницу после каждого действия, почему-то раньше работало нормально, а сейчас есть с этим проблемы
Это и было.
Вопрос снят.
Спасибо!
Небольшой баг обнаружил в последнем MT4 билд 1335:
После добавления нового индикатора в папку Indicators, и нажатия кнопки Refresh в списке индикаторов MT4 (Navigator),
все оставшиеся кастомные индикаторы, следующие за новым добавленным в алфавитном порядке, исчезают из этого списка.
Т.е, например, если добавленный индикатор называется Informator, то уже InsideBar и все последующие, которые были ранее в списке, пропадают.
PS. У меня около 1600 индикаторов в этой папке, может это как-то связано с кол-вом файлов?
Вы переполнили максимальное количество индикаторов. К сожалению, в МТ4 это так.
Понял, спасибо. Повод сделать чистку :)
Здравствуйте вчера я нашёл задание во фрилансе, после пообщался с заказчиком и выполнил его заказ, его всё устроило, всё прошло как по маслу, было написанно что деньги можно вывести через 14 дней. Сегодня я зашёл в свой профиль и мне пишет сверху вдоль профиля ошибку " Финансовые операции ограничены. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки" Не понимаю в чём проблема? Всё сделал отлично, заказчику всё понравилось. Почему мне финансовые операции огриничили? Ответьте пожалуйста.
Опыт работы 4 дня это конечно круто.
наверно, антифишинговая система тоже так решила
Уважаемая Администрация!
Прошу починить поиск в терминале МТ в вкладке Маркет.
половину продуктов автора не отображается.
уже писал об этом.
Сейчас пользователи не могут найти ВСЕ продукты автора в маркете .
К примеру:
МТ5:
МТ4
Находит только тогда, когда ввести название продукта полностью.
В общем два заказчика создали работу с одинаковым именем я хз как так у них получилось.
я заметил это так как у меня работ в процессе 0 нашол работу только через платежи.