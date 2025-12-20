Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 173

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Нужно обновить страницу после каждого действия, почему-то раньше работало нормально, а сейчас есть с этим проблемы

Это и было. 

Вопрос снят.

Спасибо!

 

Небольшой баг обнаружил в последнем MT4 билд 1335:

После добавления нового индикатора в папку Indicators, и нажатия кнопки Refresh в списке индикаторов MT4 (Navigator),

все оставшиеся кастомные индикаторы, следующие за новым добавленным в алфавитном порядке, исчезают из этого списка.

Т.е, например, если добавленный индикатор называется Informator, то уже InsideBar и все последующие, которые были ранее в списке, пропадают.

PS. У меня около 1600 индикаторов в этой папке, может это как-то связано с кол-вом файлов?


 
Mikhail Zhitnev:

Небольшой баг обнаружил в последнем MT4 билд 1335:

После добавления нового индикатора в папку Indicators, и нажатия кнопки Refresh в списке индикаторов MT4 (Navigator),

все оставшиеся кастомные индикаторы, следующие за новым добавленным в алфавитном порядке, исчезают из этого списка.

Т.е, например, если добавленный индикатор называется Informator, то уже InsideBar и все последующие, которые были ранее в списке, пропадают.

PS. У меня около 1600 индикаторов в этой папке, может это как-то связано с кол-вом файлов?


Вы переполнили максимальное количество индикаторов. К сожалению, в МТ4 это так.

 
Artyom Trishkin:

Вы переполнили максимальное количество индикаторов. К сожалению, в МТ4 это так.

Понял, спасибо. Повод сделать чистку :)

 
Пожалуйста, помогите мне с этим вопросом: https://www.mql5.com/ru/forum/372000
 
Здравствуйте вчера я нашёл задание во фрилансе, после пообщался с заказчиком и выполнил его заказ, его всё устроило, всё прошло как по маслу, было написанно что деньги можно вывести через 14 дней. Сегодня я зашёл в свой профиль и мне пишет сверху вдоль профиля ошибку " Финансовые операции ограничены. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки" Не понимаю в чём проблема? Всё сделал отлично, заказчику всё понравилось. Почему мне финансовые операции огриничили? Ответьте пожалуйста.
Файлы:
image_2021-06-28_20-20-55.png  17 kb
 
Nikita Larin:
Здравствуйте вчера я нашёл задание во фрилансе, после пообщался с заказчиком и выполнил его заказ, его всё устроило, всё прошло как по маслу, было написанно что деньги можно вывести через 14 дней. Сегодня я зашёл в свой профиль и мне пишет сверху вдоль профиля ошибку " Финансовые операции ограничены. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки" Не понимаю в чём проблема? Всё сделал отлично, заказчику всё понравилось. Почему мне финансовые операции огриничили? Ответьте пожалуйста.
Опыт работы 4 дня это конечно круто. 
Ещё и сразу работу нашли в фрилансе. 
Ещё вас сразу выбрали в качестве исполнителя. 
Да вы МАГ....
 
Vladislav Andruschenko:
Опыт работы 4 дня это конечно круто. 
Ещё и сразу работу нашли в фрилансе. 
Ещё вас сразу выбрали в качестве исполнителя. 
Да вы МАГ....

наверно, антифишинговая система тоже так решила

 

Уважаемая Администрация!


Прошу починить поиск в терминале МТ в вкладке Маркет.

половину продуктов автора не отображается. 

уже писал об этом.

Сейчас пользователи не могут найти ВСЕ продукты автора в маркете .


К примеру:

МТ5:


МТ4

fsdf


Находит только тогда, когда ввести название продукта полностью. 

 

В общем два заказчика создали работу с одинаковым именем я хз как так у них получилось. 

я заметил это так как у меня работ в процессе 0 нашол работу только через платежи.


1...166167168169170171172173174175176177178179180...212
Новый комментарий